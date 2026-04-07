Jazztage im Theaterhaus Jazzpianist Abdullah Ibrahim und sein berührendes Konzert
Der südafrikanische Pianist und Komponist Abdullah Ibrahim hat bei den 36. Theaterhaus Jazztagen in Stuttgart ein denkwürdiges Konzert gegeben.
Der südafrikanische Pianist und Komponist Abdullah Ibrahim hat bei den 36. Theaterhaus Jazztagen in Stuttgart ein denkwürdiges Konzert gegeben.
Abdullah Ibrahim, manchen noch als Dollar Brand in Erinnerung, wird im Rollstuhl auf die Bühne geschoben. Er ist aus seinem Wohnort im Chiemgau angereist. Der legendäre Jazzpianist, der einst von Duke Ellington in Zürich entdeckt wurde, ist inzwischen einundneunzig Jahre alt. Marina Umari, Lebensgefährtin und Ärztin, hilft ihm, auf dem Klavierschemel Platz zu nehmen.