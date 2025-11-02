 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Kultur

  4. Wehe, wenn sie losgelassen

Jazztage im Theaterhaus Wehe, wenn sie losgelassen

Jazztage im Theaterhaus: Wehe, wenn sie losgelassen
1
Das Nostalgia Trio mit Arno Krijger (Hammond B3), Dejan Terzić (Drumms) und Nils Wogram (Posaune). Foto: Thomas Staiber

Starke Auftritte bei den 46. Stuttgarter IG-Jazztagen im Theaterhaus mit den Formationen Slowfox 4 und dem Nostalgia Trio.

Wollen die einen auf eine falsche Fährte locken, Ja-damals-Gefühle evozieren und uns mitnehmen in ein musikalisches Arkadien, dorthin, wo Milch und Honig fließen? Süßes ohne Saures bei einem Festival des modernen Jazz!? Die Bandnamen des Doppelkonzerts legen es nahe: Slowfox 4 und Nostalgia Trio. Doch schnell wird klar: Hier zeigt sich der zeitgenössische Jazz von seiner kitschfreien Seite, weil hier Widerständen nicht ausgewichen wird, um Harmonie zu erzeugen. Beide Jazzformationen folgen Senecas Motto per aspera ad astra – durch das Raue, Unwegsame hin zum strahlenden Licht. So entsteht wahre Schönheit.

 

Den Anfang macht das kammermusikalische Quartett Slowfox 4 des Kontrabassisten Sebastian Gramss, das sich nach einem Standardtanz benennt. Vielleicht sind sie fasziniert von der Spannung in der Weichheit der tänzerischen Bewegungen. Jedenfalls vollzieht sich da eine Improvisationsmusik, in der ein Glutkern lodert, als könne es jeden Moment zu Eruptionen kommen. Das bewirkt eine Dynamik, die durch Rhythmuswechsel forciert wird. Slowfox 4 kommt sanft daher wie ein Windhauch und ist auf dem Sprung wie ein Raubtier auf der Jagd. Das Quartett aus Köln überzeugt mit ausbalanciertem Ensemble-Sound und bravourösen Solos, insbesondere des Pianisten Philipp Zoubek und des Saxofonisten Hayden Chishom. Dieser in Neusseeland geborene SWR-Preisträger hat schon in der Band Root 70 des Posaunisten Nils Wogram ins Horn gestoßen. Der bestreitet nun mit neuer Formation, dem Nostalgia Trio, das zweite Konzert des Abends, für viele ein Top Act der 46. Stuttgarter Jazztage. Die Veranstalter der IG Jazz freuen sich übrigens darüber, dass ihre Konzerte allesamt ausverkauft sind.

Unsere Empfehlung für Sie

Hellmut Hattler im Theaterhaus: Fulminante Geburtstagsfeier von der Legende am Bass

Hellmut Hattler im Theaterhaus Fulminante Geburtstagsfeier von der Legende am Bass

Der Mann ist eine Legende in der deutschen Musiklandschaft: Hellmut Hattler hat den Bass quasi neu erfunden. Zur Geburtstagsfeier im Theaterhaus zeigt er sich lebendiger denn je.

Mit seiner Hammond B3 – auch „Schweineorgel“ genannt – breitet Arno Krijger einen weichen Klangteppich aus. Bittersüße Töne lässt er durch den Raum schweben. Schlagzeuger Dejan Terzić bringt mit raffiniert gesetzten Beats Schwung in die Bude. Bandleader Nils Wogram ist es da eine Freude einzusteigen. Mit warmem Posaunenklang lotet er improvisierend die Harmonien seiner Kompositionen aus. Es geht ihm um die Schönheit des Klangs und die Klarheit der Aussagen. Im aufmerksam mitgehenden Publikum verwechselt das niemand mit Glätte und Beliebigkeit. Traumhaftes Spielverständnis zeichnet diese Besetzung aus.

Beim Autofahren ist es ratsam, in den Rückspiegel zu schauen, und auch im zeitgenössischen Jazz empfiehlt sich der Blick zurück. Das Nostalgia Trio ergründet die Vergangenheit, um die Zukunft des Jazz zu gestalten. Das tut der in der Schweiz lebende Wogram aus Norddeutschland beim Projekt The Walk auf seine Weise: mit der Posaune als sparsame Bassbegleitung, aber wehe, wenn sie losgelassen! Dann sprüht der 52-jährige Wogram als Solist vor Spiellust und zeigt seine ganze Virtuosität. Der große, vor zwanzig Jahren gestorbene Jazzposaunist Albert Mangelsdorff wäre begeistert.

Weitere Themen

SWR Symphonieorchester: Abgesang auf das gedruckte Programmheft

SWR Symphonieorchester Abgesang auf das gedruckte Programmheft

Das SWR Symphonieorchester und Sol Gabetta haben im Beethovensaal unter der Leitung von Pierre Bleuse Neues und Romantisches gespielt. Infos gab es nur noch digital.
Von Verena Großkreutz
Jazztage im Theaterhaus: Wehe, wenn sie losgelassen

Jazztage im Theaterhaus Wehe, wenn sie losgelassen

Starke Auftritte bei den 46. Stuttgarter IG-Jazztagen im Theaterhaus mit den Formationen Slowfox 4 und dem Nostalgia Trio.
Von Thomas Staiber
Büchner-Preis für Ursula Krechel: Attentate aus Gewissensgründen

Büchner-Preis für Ursula Krechel Attentate aus Gewissensgründen

Ursula Krechel entwickelt in ihrer Dankesrede für den Büchner-Preis eine Poetik des Verborgenen – und überrascht mit einem Geständnis.
Von Stefan Kister
Cesy Leonard von Radikale Töchter: „Wenn ein Bundeskanzler so spricht, dürfen wir das nicht akzeptieren!“

Cesy Leonard von Radikale Töchter „Wenn ein Bundeskanzler so spricht, dürfen wir das nicht akzeptieren!“

Radikale Tochter aus dem Kessel: Cesy Leonard spricht über ihre „Wir sind die Töchter“-Petition, politisches Handeln im Kleinen und darüber, warum Stuttgart mutiger werden muss.
Von Swantje Kubillus
Netflix und Co.: Streamingtipps: Die 10 besten neuen Serien im November

Netflix und Co.: Streamingtipps Die 10 besten neuen Serien im November

Schöner gruseln mit „Stranger Things“, schöner schmachten mit „Maxton Hall“ und Science-Fiction vom „Breaking Bad“-Erfinder: Diese Serien sollten Sie im November nicht verpassen.
Von Gunther Reinhardt
Stuttgart muss sparen: Warum geht in Stuttgart die Kultur auf die Straße?

Stuttgart muss sparen Warum geht in Stuttgart die Kultur auf die Straße?

Als Art Parade demonstrierte die Kultur 2009 bunt und laut gegen Einsparungen der Stadt. 16 Jahre später ruft die Kulturszene erneut zur Demonstration auf. Warum?
Von Nikolai B. Forstbauer
Tatort-Vorschau aus Berlin: Einfach nur leben – um das geht es in „Erika Mustermann“ aus Berlin

Tatort-Vorschau aus Berlin Einfach nur leben – um das geht es in „Erika Mustermann“ aus Berlin

In „Erika Mustermann“ erhalten die Kommissare Robert Karow und Susanne Bonard aus Berlin Einblicke in die abgeschottete Welt der Bundesdruckerei.
Von Ulla Hanselmann
Festival Architekturnovember: Stuttgart spricht über die Architektur von morgen

Festival Architekturnovember Stuttgart spricht über die Architektur von morgen

Wie kann dauerhaft gutes Bauen gelingen? Wie verdichten wir nachhaltig? Das klärt der Architekturnovember in Stuttgart und im Land. Ein Überblick über die spannendsten Diskussionen.
Von Tomo Pavlovic
„Da braut sich was zusammen“: Santiano wieder an der Charts-Spitze

„Da braut sich was zusammen“ Santiano wieder an der Charts-Spitze

Die Gruppe Santiano stürmt erneut die Charts: Mit „Da braut sich was zusammen“ landet sie zum neunten Mal auf Platz eins – dicht gefolgt von einer US-Popikone.
Halloween: 150 Zombies tanzen in Hamburg zu „Thriller“ – das steckt dahinter

Halloween 150 Zombies tanzen in Hamburg zu „Thriller“ – das steckt dahinter

Zu Halloween wird die Wandelhalle im Hamburger Hauptbahnhof zur Bühne einer spektakulären Tanzaktion: Rund 150 Michael-Jackson-Fans tanzen die legendäre Thriller-Choreographie.
Weitere Artikel zu Theaterhaus Stuttgart
 