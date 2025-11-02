Jazztage im Theaterhaus Wehe, wenn sie losgelassen
Starke Auftritte bei den 46. Stuttgarter IG-Jazztagen im Theaterhaus mit den Formationen Slowfox 4 und dem Nostalgia Trio.
Starke Auftritte bei den 46. Stuttgarter IG-Jazztagen im Theaterhaus mit den Formationen Slowfox 4 und dem Nostalgia Trio.
Wollen die einen auf eine falsche Fährte locken, Ja-damals-Gefühle evozieren und uns mitnehmen in ein musikalisches Arkadien, dorthin, wo Milch und Honig fließen? Süßes ohne Saures bei einem Festival des modernen Jazz!? Die Bandnamen des Doppelkonzerts legen es nahe: Slowfox 4 und Nostalgia Trio. Doch schnell wird klar: Hier zeigt sich der zeitgenössische Jazz von seiner kitschfreien Seite, weil hier Widerständen nicht ausgewichen wird, um Harmonie zu erzeugen. Beide Jazzformationen folgen Senecas Motto per aspera ad astra – durch das Raue, Unwegsame hin zum strahlenden Licht. So entsteht wahre Schönheit.