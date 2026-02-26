Jazztage in Weinstadt: Ein Programm, bei dem alle Jazz-Freunde auf ihre Kosten kommen

Den Startschuss zu den 28. Jazztagen in Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) gibt am Donnerstag, 5. März, das deutsch-polnische Duo mit Leszek Żądło am Saxofon und Joachim Mencel am Klavier von 20 Uhr an im Keller des Jazzclubs Armer Konrad (JAK). Über die Festivalwoche treten Musiker aus der Region wie das Jochen Feucht/Uwe Schwenk Quartett (12. März, 20 Uhr, im JAK-Keller) ebenso auf wie internationale Gäste, etwa die finnische Jazzsängerin Tuija Komi mit ihrer Band (9. März, 19.30 Uhr, in der Alten Kelter Strümpfelbach) oder das Ipanema Jazz Duo mit der vielfach ausgezeichneten, brasilianischen Sängerin Denise Krammer (11. März, 19.30 Uhr, Restaurant Grão im Dorfkeller Großheppach).

Am Sonntag, 8. März, plaudert der Stuttgarter Discjockey und Kulturvermittler Andreas Vogel in einem sogenannten Nachmittagsgespräch mit der Sängerin Fola Dada. Dabei können von 14 bis 16 Uhr im Café Limbo am Bahnhof in Beutelsbach Neulinge fragen, was sie schon immer über Jazz wissen wollten, und Liebhaber können tiefer in die Materie eintauchen.

Clubfeeling und Acid Jazz: „Jazz is in da House“ soll das Publikum begeistern

Clubfeeling vermittelt die Veranstaltung „Jazz is in da House“ tags zuvor am 7. März von 20 Uhr an beim Musik- und Tanzspektakel, das die Stadt im Veranstaltungssaal von Gourmet Berner veranstaltet. Nach dem Auftritt des sechsköpfige Ensemble Los Pipos mit Musikern aus Peru, Kuba, Mexiko, Deutschland, Chile und den Niederlanden darf zu von einem DJ aufgelegten Acid Jazz weiter getanzt werden.

Der Dokumentarfilm „Ich will alles“ über Hildegard Knef ist am Dienstag, 10. März, im Kommunalen Kino in Beutelsbach von 20 Uhr an zu sehen. Beim Come Together 26 des Jazzclubs und der Musikschule Unteres Remstal am Mittwoch, 11. März, steht die Bühne im JAK-Keller von 19.30 Uhr an Hobbymusikern und Musikschülern offen. Der Eintritt ist frei.

Im Kommunalen Kino wird der Dokumentarfilm „Ich will alles“ über Hildegard Knef gezeigt. Foto: Stadt Weinstadt/Privatarchiv Hildegard Knef

Zum Festivalabschluss zeigt vor allem die Jugend, was sie drauf hat. Am Samstag, 14. März, spielt das Jugendjazzorchester Baden-Württemberg von 20 Uhr an in der Jahnhalle Endersbach, am Tag darauf von 11 Uhr an die RG Bigband und für 17 Uhr lädt die Musikschule Unteres Remstal zum Jazzmeeting ebenfalls in die Jahnhalle ein.

Am Sonntag, 15. März, macht der Pfarrer Dennis Müller mit seinem Jazztrio auf Einladung der örtlichen evangelischen Kirchengemeinde die Stiftskirche in Beutelsbach von 11.15 Uhr an zur Konzerthalle.

Lindy-Hop und Balboa: Tanzkurse für Jazz-Einsteiger in Weinstadt

Für Einsteiger findet vor dem Start der Jazztage am Wochenende, 28. Februar und 1. März, jeweils von 11.30 bis 16 Uhr ein zweitägiger Lindy-Hop-Intensivkurs im Stiftskeller statt. Wer dabei sein möchte, muss sich anmelden unter www.jak-weinstadt.de. Am Freitag, 13. März, gibt es dort von 18.30 Uhr an einen Balboa-Schnupperkurs, bevor um 20 Uhr die JAK-Swingtanz-Party mit dem Achim Bohlender Swingtett startet.

Unter dem Titel „Die Kunst des Jazz“ sind über die gesamten Jazztage im Café Limbo, Poststraße 65, in Beutelsbach, ikonische Cover von den 1950er Jahren bis heute zu sehen. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung kann täglich von 16 bis 18 Uhr besichtigt werden, zusätzlich am Festivalfreitag und -samstag bis 22 Uhr sowie Samstag und Sonntag bereits von 10 Uhr an. Das ganze Programm und Tickets unter: www.weinstadtjazztage.de