Jazztage in Weinstadt Ein Programm, bei dem alle Jazz-Freunde auf ihre Kosten kommen
Bei den Weinstadt Jazztagen treten von 5. bis 15. März zahlreiche lokale, regionale und internationale Musiker auf. Zudem gibt es ein buntes Rahmenprogramm.
Bei den Weinstadt Jazztagen treten von 5. bis 15. März zahlreiche lokale, regionale und internationale Musiker auf. Zudem gibt es ein buntes Rahmenprogramm.
Den Startschuss zu den 28. Jazztagen in Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) gibt am Donnerstag, 5. März, das deutsch-polnische Duo mit Leszek Żądło am Saxofon und Joachim Mencel am Klavier von 20 Uhr an im Keller des Jazzclubs Armer Konrad (JAK). Über die Festivalwoche treten Musiker aus der Region wie das Jochen Feucht/Uwe Schwenk Quartett (12. März, 20 Uhr, im JAK-Keller) ebenso auf wie internationale Gäste, etwa die finnische Jazzsängerin Tuija Komi mit ihrer Band (9. März, 19.30 Uhr, in der Alten Kelter Strümpfelbach) oder das Ipanema Jazz Duo mit der vielfach ausgezeichneten, brasilianischen Sängerin Denise Krammer (11. März, 19.30 Uhr, Restaurant Grão im Dorfkeller Großheppach).