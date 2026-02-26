 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Rems-Murr-Kreis

  6. Ein Programm, bei dem alle Jazz-Freunde auf ihre Kosten kommen

Jazztage in Weinstadt Ein Programm, bei dem alle Jazz-Freunde auf ihre Kosten kommen

Jazztage in Weinstadt: Ein Programm, bei dem alle Jazz-Freunde auf ihre Kosten kommen
1
Bei den Jazztagen ist auch die finnische Sängerin Tuija Komi (links) mit von der Partie. Außerdem wird im Rahmen der Veranstaltung ein Lindy-Hop-Intensivkurs angeboten. Foto: Stadt Weinstadt/Klaus-Dieter Klein und Franz Bornheim

Bei den Weinstadt Jazztagen treten von 5. bis 15. März zahlreiche lokale, regionale und internationale Musiker auf. Zudem gibt es ein buntes Rahmenprogramm.

Den Startschuss zu den 28. Jazztagen in Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) gibt am Donnerstag, 5. März, das deutsch-polnische Duo mit Leszek Żądło am Saxofon und Joachim Mencel am Klavier von 20 Uhr an im Keller des Jazzclubs Armer Konrad (JAK). Über die Festivalwoche treten Musiker aus der Region wie das Jochen Feucht/Uwe Schwenk Quartett (12. März, 20 Uhr, im JAK-Keller) ebenso auf wie internationale Gäste, etwa die finnische Jazzsängerin Tuija Komi mit ihrer Band (9. März, 19.30 Uhr, in der Alten Kelter Strümpfelbach) oder das Ipanema Jazz Duo mit der vielfach ausgezeichneten, brasilianischen Sängerin Denise Krammer (11. März, 19.30 Uhr, Restaurant Grão im Dorfkeller Großheppach).

 

Am Sonntag, 8. März, plaudert der Stuttgarter Discjockey und Kulturvermittler Andreas Vogel in einem sogenannten Nachmittagsgespräch mit der Sängerin Fola Dada. Dabei können von 14 bis 16 Uhr im Café Limbo am Bahnhof in Beutelsbach Neulinge fragen, was sie schon immer über Jazz wissen wollten, und Liebhaber können tiefer in die Materie eintauchen.

Clubfeeling und Acid Jazz: „Jazz is in da House“ soll das Publikum begeistern

Clubfeeling vermittelt die Veranstaltung „Jazz is in da House“ tags zuvor am 7. März von 20 Uhr an beim Musik- und Tanzspektakel, das die Stadt im Veranstaltungssaal von Gourmet Berner veranstaltet. Nach dem Auftritt des sechsköpfige Ensemble Los Pipos mit Musikern aus Peru, Kuba, Mexiko, Deutschland, Chile und den Niederlanden darf zu von einem DJ aufgelegten Acid Jazz weiter getanzt werden.

Der Dokumentarfilm „Ich will alles“ über Hildegard Knef ist am Dienstag, 10. März, im Kommunalen Kino in Beutelsbach von 20 Uhr an zu sehen. Beim Come Together 26 des Jazzclubs und der Musikschule Unteres Remstal am Mittwoch, 11. März, steht die Bühne im JAK-Keller von 19.30 Uhr an Hobbymusikern und Musikschülern offen. Der Eintritt ist frei.

Im Kommunalen Kino wird der Dokumentarfilm „Ich will alles“ über Hildegard Knef gezeigt. Foto: Stadt Weinstadt/Privatarchiv Hildegard Knef

Zum Festivalabschluss zeigt vor allem die Jugend, was sie drauf hat. Am Samstag, 14. März, spielt das Jugendjazzorchester Baden-Württemberg von 20 Uhr an in der Jahnhalle Endersbach, am Tag darauf von 11 Uhr an die RG Bigband und für 17 Uhr lädt die Musikschule Unteres Remstal zum Jazzmeeting ebenfalls in die Jahnhalle ein.

Am Sonntag, 15. März, macht der Pfarrer Dennis Müller mit seinem Jazztrio auf Einladung der örtlichen evangelischen Kirchengemeinde die Stiftskirche in Beutelsbach von 11.15 Uhr an zur Konzerthalle.

Lindy-Hop und Balboa: Tanzkurse für Jazz-Einsteiger in Weinstadt

Für Einsteiger findet vor dem Start der Jazztage am Wochenende, 28. Februar und 1. März, jeweils von 11.30 bis 16 Uhr ein zweitägiger Lindy-Hop-Intensivkurs im Stiftskeller statt. Wer dabei sein möchte, muss sich anmelden unter www.jak-weinstadt.de. Am Freitag, 13. März, gibt es dort von 18.30 Uhr an einen Balboa-Schnupperkurs, bevor um 20 Uhr die JAK-Swingtanz-Party mit dem Achim Bohlender Swingtett startet.

Unter dem Titel „Die Kunst des Jazz“ sind über die gesamten Jazztage im Café Limbo, Poststraße 65, in Beutelsbach, ikonische Cover von den 1950er Jahren bis heute zu sehen. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung kann täglich von 16 bis 18 Uhr besichtigt werden, zusätzlich am Festivalfreitag und -samstag bis 22 Uhr sowie Samstag und Sonntag bereits von 10 Uhr an. Das ganze Programm und Tickets unter: www.weinstadtjazztage.de

Weitere Themen

Postbank-Aus in Waiblingen: Filiale in Waiblingen schließt – Kunden sollen für Geldgeschäfte nach Stuttgart

Postbank-Aus in Waiblingen Filiale in Waiblingen schließt – Kunden sollen für Geldgeschäfte nach Stuttgart

Die Postbank-Filiale in Waiblingen steht vor dem Aus. Welche Folgen hat die Schließung für die Kunden – und wie soll das Gebäude in der Mayenner Straße künftig genutzt werden?
Von Annette Clauß
Neues Image für ein Brettspiel: Schach boomt bei Jugendlichen – auch in der Region Stuttgart

Neues Image für ein Brettspiel Schach boomt bei Jugendlichen – auch in der Region Stuttgart

Immer mehr Jugendliche spielen Schach. Beobachtungen von einem Turnier in Endersbach.
Von Wolfgang Albers
Buchmesse in Fellbach: Flotte Schreiber, arme Autoren und prickelnde Erotik in der Literatur

Buchmesse in Fellbach Flotte Schreiber, arme Autoren und prickelnde Erotik in der Literatur

Die dritte Stuttgarter Buchmesse findet an diesem Samstag, 28. Februar, in sämtlichen Sälen der Schwabenlandhalle Fellbach statt. Erwartet werden mehr als 5000 Interessenten.
Von Dirk Herrmann
28. Weinstadt Jazztage: „Jazz berührt und macht glücklich“ – warum man die Jazztage besuchen sollte

28. Weinstadt Jazztage „Jazz berührt und macht glücklich“ – warum man die Jazztage besuchen sollte

Andreas Vogel ist Discjockey und Kulturvermittler. Bei den Weinstadt Jazztagen bietet er einen Gesprächsnachmittag an, bei dem er Menschen die Faszination des Jazz näher bringen will.
Von Luitgard Schaber
Gerichtsprozess in Stuttgart: Jahrelange Gewalt: Mann soll Ex-Frau und neue Partnerin missbraucht haben

Gerichtsprozess in Stuttgart Jahrelange Gewalt: Mann soll Ex-Frau und neue Partnerin missbraucht haben

Am Landgericht Stuttgart muss sich ein 52-Jähriger wegen mehrerer Gewaltdelikte unter anderem in Backnang verantworten – angeblich ist er schwer krank.
Von Henning Maak
Statistik der Polizei: Wie sicher lebt es sich im Rems-Murr-Kreis?

Statistik der Polizei Wie sicher lebt es sich im Rems-Murr-Kreis?

Die Polizei erklärt, in welchen Städten sich die meisten und die wenigsten Straftaten ereignen. Ein Allzeithoch gibt es in einem besonders tragischen Bereich der Kriminalität.
Von Phillip Weingand
S-Bahn-Sperrung: VfB Stuttgart gegen Celtic FC: Diese Anreise sollten Fans heute kennen

S-Bahn-Sperrung VfB Stuttgart gegen Celtic FC: Diese Anreise sollten Fans heute kennen

Die Stuttgarter empfangen am frühen Donnerstagabend die Schotten aus Glasgow in Bad Cannstatt. So kommen die VfB-Fans stressfrei zur MHP Arena.
Von Dirk Herrmann
Heim für Geflüchtete in Backnang: Streit unter drei Männern eskaliert – 61-Jähriger verletzt

Heim für Geflüchtete in Backnang Streit unter drei Männern eskaliert – 61-Jähriger verletzt

Ein Streit zwischen drei Bewohnern eskaliert am Mittwochabend in einer Unterkunft für Geflüchtete in Backnang. Ein 61-Jähriger kommt verletzt ins Krankenhaus.
Von Chris Lederer
Polizei sucht Lkw-Fahrer: Nach Auffahrunfall in Schorndorf: 21-Jähriger verletzt, Lkw-Fahrer weg

Polizei sucht Lkw-Fahrer Nach Auffahrunfall in Schorndorf: 21-Jähriger verletzt, Lkw-Fahrer weg

Nach einem Unfall auf der L 1147 bei Schorndorf ist die Polizei auf der Suche nach einem Lkw-Fahrer. Ein junger Mann wurde bei dem Zusammenstoß verletzt.
Von Sascha Sauer
Fellbacher Mafia-Prozess: „Sie nannten ihn Buchhalter“ – Italienischer Ermittler redet Klartext

Fellbacher Mafia-Prozess „Sie nannten ihn Buchhalter“ – Italienischer Ermittler redet Klartext

Welche Rolle spielte ein 49-Jähriger im Netzwerk der ’Ndrangheta? Ein italienischer Ermittler legt dar, wie umfassend die Ermittlungen gegen die Fellbacher Mafia-Zelle waren.
Von Phillip Weingand
Weitere Artikel zu Weinstadt Jazztage Jazz Programm
 
 