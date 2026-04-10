Jazztage: Rebekka Bakken Altes in neuem Gewand
Rebekka Bakken präsentiert im Theaterhaus alte Lieder aus ihrer Kindheit. Auf der Suche nach Wahrheit und Glück behandelt sie die ewigen Themen.
Rebekka Bakken präsentiert im Theaterhaus alte Lieder aus ihrer Kindheit. Auf der Suche nach Wahrheit und Glück behandelt sie die ewigen Themen.
Das Nordische hat für uns Mitteleuropäer eine spezielle Faszination. Man verbindet damit Fjorde, Berge und weite, kalte Landschaften, in denen wenige Menschen zusammen mit Trollen und Elfen leben. Oder nicht? Für die Sängerin Rebekka Bakken bedeutet der Norden Heimat – und das klingende Echo ihrer Kindheit in Norwegen hat die 56-Jährige nun im ausverkauften T1 des Theaterhauses im Rahmen der Jazztage präsentiert.