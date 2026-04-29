Jazztage Sindelfingen Das Sahnehäubchen kommt zum Schluss
Die 12. Jazztage Sindelfingen enden mit der Markus Stockhausen Group. Der deutsche Jazzpreisträger für Blechblasinstrumente 2021 nimmt das Publikum auf eine besondere Reise mit.
Die 12. Jazztage Sindelfingen enden mit der Markus Stockhausen Group. Der deutsche Jazzpreisträger für Blechblasinstrumente 2021 nimmt das Publikum auf eine besondere Reise mit.
Stockhausen? Ja hat man irgendwo schon mal gehört, wenn es um Neue Musik ging. Allerdings denken viele zunächst an den 2007 verstorbenen Komponisten Karlheinz Stockhausen.