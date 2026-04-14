Jazztage Sindelfingen Wie Samuel Restle Emotionen in Töne gießt
Die Sindelfinger Jazztage beginnen mit Samuel Restle, dem Landesjazzpreisträger von 2025. Im Pavillon der IG Kultur trifft er mit seinem Oktett den Puls des Publikums.
Die Sindelfinger Jazztage beginnen mit Samuel Restle, dem Landesjazzpreisträger von 2025. Im Pavillon der IG Kultur trifft er mit seinem Oktett den Puls des Publikums.
Traditionell starten die Sindelfinger Jazztage mit einem Knaller: einem Konzert des Landesjazzpreisträgers des Vorjahres. So auch am Samstagabend. Rund 70 Besucher lauschten Samuel Restle und seinem Oktett, bestehend aus fünf Bläsern und einer dreiköpfigen Rhythmusgruppe.