Jazztime Böblingen Deutsch-französischer Jazz-Austausch
Das Quartett „Jazz Franco-Allemand“ sorgt mit unbändiger Spielfreude für strahlende Gesichter bei der Jazztime in der Böblinger Kongresshalle.
Das Quartett „Jazz Franco-Allemand“ sorgt mit unbändiger Spielfreude für strahlende Gesichter bei der Jazztime in der Böblinger Kongresshalle.
Musik ist die Sprache, die überall verstanden wird und einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung leistet. Das ist eine der Antriebsfedern, weshalb Hans Fickelscher nach rund sechs Jahren die Zusammenarbeit mit William Lecomte (Klavier) und Hervé Meschinet de Richmond (Querflöte/Saxofon) reaktiviert hat. Fickelscher, einer der vielseitigsten Jazz-Schlagzeuger Süddeutschlands, spielt nun mit den beiden Franzosen und dem Bassisten Jens Loh ein paar Konzerte im Ländle – so auch bei der Jazztime-Reihe in Böblingen am vergangenen Freitag.