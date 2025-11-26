 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Kernerviertel in Stuttgart wird zum lebendigen Adventskalender

Jeden Tag ein neues Fenster Kernerviertel in Stuttgart wird zum lebendigen Adventskalender

Jeden Tag ein neues Fenster: Kernerviertel in Stuttgart wird zum lebendigen Adventskalender
1
Weihnachtlicher Blick durchs Fenster, hier in Kiel. Foto: imago/penofoto

Im Stuttgarter Kernerviertel entsteht ein besonderer Adventskalender, bei dem echte Fenster der Nachbarinnen und Nachbarn jeden Abend kunstvoll erleuchten.

Digital Desk: Katrin Maier-Sohn (kms)

Es gibt sie gefüllt mit Schokolade, Teebeuteln, Socken, Parfum oder Legosteinen: Adventskalender verkürzen uns die Wartezeit bis Weihnachten. Das Stuttgarter Kulturzentrum Labyrinth hat sich nun einen Adventskalender überlegt, der die Nachbarschaft verbinden und die Gemeinschaft fördern soll. Vom 1. bis 24. Dezember erstrahlt daher jeden Abend im Stuttgarter Kernerviertel ein anderes, von Anwohnern kunstvoll geschmücktes Adventsfenster.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Buch-Tipps für November: Das sind die besten Bücher für die Vorweihnachtszeit

Buch-Tipps für November Das sind die besten Bücher für die Vorweihnachtszeit

Wenn es draußen kalt und ungemütlich wird, setzt man sich der Welt am besten in Gestalt guter Bücher aus: Diese Romane empfiehlt unsere Redaktion für den November.

Das Kulturzentrum, das seinen Kulturraum und ein kleines Café in der Urbanstraße 64 betreibt, hatte im Herbst in der Nachbarschaft nach Mitwirkenden gefragt. Das Interesse war groß, alle 24 Fenster waren schnell vergeben. Zwischen Eugenstraße und Landhausstraße, rund um Kerner-, Schützen- und Urbansplatz, gibt es im letzten Monat des Jahres für Spaziergängerinnen und Spaziergänger viel zu entdecken.

Besonderere Höhepunkte: Die Live-Adventsfenster

„Es werden individuelle Fensterbilder entstehen“, sagt Doris Hohenberger, die für die Kommunikation im Kulturzentrum zuständig ist. „Jedes Fenster wird mit der entsprechenden Ziffer sowie mit Scherenschnitten geschmückt und beleuchtet. So entsteht eine kleine Geschichte.“ Alle Fenster werden von der Straße aus zu sehen sein. Man müsse in keine dunklen Hinterhöfe und an keiner Türe klingeln, erklärt Hohenberger.

Zwei besondere Höhepunkte sind die sogenannten Live-Adventsfenster: Am 13. Dezember spielt Johann Kunz Gitarrenmusik in der Moserstraße 5. Am 22. Dezember liest Friederike Gänßlein aus Heinrich Bölls „Nicht nur zur Weihnachtszeit“ in der Kernerstraße 43.

Darüber hinaus bietet das Labyrinth im Advent 24 Mitmach-Angebote im Kulturzentrum und im Quartier an – darunter Konzerte, Workshops, und Theaterformate und sogar ein musikalischer Kulturbrunch. Viele Veranstaltungen laden die Nachbarn und andere Interessierte dazu ein, selbst schöpferisch zu werden – etwa beim Kerzenziehen aus Wachsresten, in der Keramik-Werkstatt oder beim Gestalten von Weihnachtskarten.

Weitere Themen

Weihnachtsmann & Co.: Der etwas andere Weihnachtsmarktstand

Weihnachtsmann & Co. Der etwas andere Weihnachtsmarktstand

Weihnachtsmann und Co. verkauft seit 51 Jahren auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt für die gute Sache. Der Erlös geht an regionale Spendenprojekte.
Von Julia Schenkenhofer
Jeden Tag ein neues Fenster: Kernerviertel in Stuttgart wird zum lebendigen Adventskalender

Jeden Tag ein neues Fenster Kernerviertel in Stuttgart wird zum lebendigen Adventskalender

Im Stuttgarter Kernerviertel entsteht ein besonderer Adventskalender, bei dem echte Fenster der Nachbarinnen und Nachbarn jeden Abend kunstvoll erleuchten.
Von Katrin Maier-Sohn
Stadbahnausbau Stuttgart: Größerer Aufwand auf SSB-Baustelle im Süden

Stadbahnausbau Stuttgart Größerer Aufwand auf SSB-Baustelle im Süden

Beim Umbau für längere Stadtbahnzüge in Heslach verlängern sich einzelne Verkehrssperrungen. Der Gesamtzeitplan bleibt jedoch bestehen: Von 19. Dezember an soll die U1 wieder fahren.
Von Christian Milankovic
Internationaler Gedenktag: Demo in Stuttgart: Hunderte protestieren gegen Gewalt an Frauen

Internationaler Gedenktag Demo in Stuttgart: Hunderte protestieren gegen Gewalt an Frauen

Am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen demonstrieren hunderte Menschen in Stuttgart. Die Botschaft: die Situation vieler Frauen sichtbar machen und Straftaten stoppen.
Von Nina Scheffel
Letzte Diakonisse in Stuttgart: Das jubilierende Herz

Letzte Diakonisse in Stuttgart Das jubilierende Herz

Ursula Retter ist die letzte Diakonisse in Stuttgart, die noch aktiv im Dienst steht. Doch jetzt geht sie in den Feierabend, wie die Schwestern ihren Ruhestand liebevoll nennen.
Von Andrea Jenewein
Neubau in Stuttgart: Keine Tische und Stühle – bleibt eine fertige Rettungswache außer Betrieb?

Neubau in Stuttgart Keine Tische und Stühle – bleibt eine fertige Rettungswache außer Betrieb?

Stuttgart braucht dringend eine zusätzliche Rettungswache. Die entsteht derzeit in Bad Cannstatt. Doch trotz guten Fortschritts droht Stillstand. Der Grund mutet grotesk an.
Von Jürgen Bock
Weihnachtsmarkt Stuttgart: Aufbau im Regen – und Ärger über steigende Gebühren

Weihnachtsmarkt Stuttgart Aufbau im Regen – und Ärger über steigende Gebühren

Das ist eine schöne Bescherung zum Weihnachtsmarkt. Während die Beschicker aufbauen, müssen sie höhere Gebühren fürchten.
Von Frank Rothfuß
Stuttgart 21 am Neckar: Park auf der alten Eisenbahnbrücke, Radweg in den Schlossgarten

Stuttgart 21 am Neckar Park auf der alten Eisenbahnbrücke, Radweg in den Schlossgarten

Die heutige Eisenbahnbrücke über den Neckar könnte nach Inbetriebnahme von Stuttgart 21 zu einem Höhenpark samt Rad- und Fußverbindung werden. Eine Studie zeigt Chancen und Hindernisse.
Von Alexander Müller
Krise bei Five Guys in Deutschland: Droht Burgerkette Five Guys das Aus?

Krise bei Five Guys in Deutschland Droht Burgerkette Five Guys das Aus?

Die Burgerkette Five Guys steckt in Deutschland in der Krise. Millionenverluste und Spekulationen über ein mögliches Aus werfen Fragen auf. Was bedeutet das für Stuttgart?
Von Imelda Flaig
Ein Jahr Ersthelfer-App: Über 800 registrierte Lebensretter in Stuttgart

Ein Jahr Ersthelfer-App Über 800 registrierte Lebensretter in Stuttgart

Seit einem Jahr ist der Freiburger Verein „Region der Lebensretter“ auch in Stuttgart mit einer Ersthelfer-App aktiv. Die erste Bilanz fällt äußerst positiv aus.
Von Jürgen Bock
Weitere Artikel zu Stuttgart Advent Adventskalender Weihnachten
 
 