Jeden Tag ein neues Fenster: Kernerviertel in Stuttgart wird zum lebendigen Adventskalender

Es gibt sie gefüllt mit Schokolade, Teebeuteln, Socken, Parfum oder Legosteinen: Adventskalender verkürzen uns die Wartezeit bis Weihnachten. Das Stuttgarter Kulturzentrum Labyrinth hat sich nun einen Adventskalender überlegt, der die Nachbarschaft verbinden und die Gemeinschaft fördern soll. Vom 1. bis 24. Dezember erstrahlt daher jeden Abend im Stuttgarter Kernerviertel ein anderes, von Anwohnern kunstvoll geschmücktes Adventsfenster.

Das Kulturzentrum, das seinen Kulturraum und ein kleines Café in der Urbanstraße 64 betreibt, hatte im Herbst in der Nachbarschaft nach Mitwirkenden gefragt. Das Interesse war groß, alle 24 Fenster waren schnell vergeben. Zwischen Eugenstraße und Landhausstraße, rund um Kerner-, Schützen- und Urbansplatz, gibt es im letzten Monat des Jahres für Spaziergängerinnen und Spaziergänger viel zu entdecken.

Besonderere Höhepunkte: Die Live-Adventsfenster

„Es werden individuelle Fensterbilder entstehen“, sagt Doris Hohenberger, die für die Kommunikation im Kulturzentrum zuständig ist. „Jedes Fenster wird mit der entsprechenden Ziffer sowie mit Scherenschnitten geschmückt und beleuchtet. So entsteht eine kleine Geschichte.“ Alle Fenster werden von der Straße aus zu sehen sein. Man müsse in keine dunklen Hinterhöfe und an keiner Türe klingeln, erklärt Hohenberger.

Zwei besondere Höhepunkte sind die sogenannten Live-Adventsfenster: Am 13. Dezember spielt Johann Kunz Gitarrenmusik in der Moserstraße 5. Am 22. Dezember liest Friederike Gänßlein aus Heinrich Bölls „Nicht nur zur Weihnachtszeit“ in der Kernerstraße 43.

Darüber hinaus bietet das Labyrinth im Advent 24 Mitmach-Angebote im Kulturzentrum und im Quartier an – darunter Konzerte, Workshops, und Theaterformate und sogar ein musikalischer Kulturbrunch. Viele Veranstaltungen laden die Nachbarn und andere Interessierte dazu ein, selbst schöpferisch zu werden – etwa beim Kerzenziehen aus Wachsresten, in der Keramik-Werkstatt oder beim Gestalten von Weihnachtskarten.