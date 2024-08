Mehr als jeder dritte Ausbildungsplatz in Deutschland blieb 2023 unbesetzt. Laut einer Studie war der Wert noch nie so schlecht.

red/dpa 13.08.2024 - 10:59 Uhr

Die Zahl der unbesetzten Ausbildungsstellen in Deutschland hat im vergangenen Jahr laut einer Studie ein Rekordhoch erreicht. Wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte, blieben 2023 rund 35 Prozent aller Ausbildungsplätze leer. 2010 seien es noch 15 Prozent gewesen. Als häufigsten Grund für die Entwicklung nannten Betriebe demnach den Mangel an geeigneten Bewerbungen.