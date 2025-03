Jeff Chabot ist beim VfB zum Fixpunkt in der Abwehr gereift. Nun geht es am Samstag (18.30 Uhr) zu seinem Jugendclub Eintracht Frankfurt, wo die Stuttgarter hinten drin wieder stabiler stehen wollen.

Heiko Hinrichsen 28.03.2025 - 11:00 Uhr

Als Neuzugang vom 1. FC Köln hat Jeff Chabot beim VfB Stuttgart von Saisonbeginn an sofort Verantwortung in der Viererkette übernehmen müssen. „Ich bin seit dem Sommer hier, habe schon sehr viel mitgenommen – und will mich noch steigern, schauen, wo das Limit ist“, sagt der 27-jährige Verteidiger vor dem Bundesliga-Spiel an diesem Samstag (18.30 Uhr) bei seinem einstigen Club Eintracht Frankfurt.