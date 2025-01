Jeff Koons gehört zu den teuersten lebenden Künstlern der Welt. Das Publikum liebt seine Luftballon-Figuren mit perfektem Oberflächenreiz. Aber ist das nur „McKunst“?

Adrienne Braun 20.01.2025 - 16:32 Uhr

An sich sind seine Motive eher harmlos: Hündchen und Häschen, Kuscheltiere und Figuren aus dem Kinderzimmer. Dann aber scheinen die Hormone mit Jeff Koons durchgegangen zu sein. 1990 zeigte sich der amerikanische Bildhauer von einer völlig neuen Seite. Er hatte sich hemmungslos verknallt in die Pornodarstellerin (und italienische Politikerin) Cicciolina, mit der er sich fortan gern beim Sex fotografierte. Die mit allerhand Kitsch garnierten Riesenpornos landeten sofort im Museum. Der Titel: „Made in Heaven“.