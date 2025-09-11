Erneut müssen „Jelly Sticks“ aus dem Verkauf genommen werden. Es ist bereits der dritte Rückruf solcher Produkte binnen eines Jahres.
12.09.2025 - 15:41 Uhr
Die Unternehmen Orient Master GmbH und Go Asia Deutschland GmbH rufen aktuell ihre „Jelly Sticks“ der Marke Cozzo zurück. Grund ist eine erhebliche Erstickungsgefahr, die besonders für Kinder verhängnisvoll sein kann. Erst vor wenigen Tagen war wegen EHEC-Keimen indes die beliebte Wiltmann-Salami aus verschiedenen Supermärkten zurückgerufen worden.