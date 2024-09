Jens Lehmann, der ehemalige Fußballnationaltorwart, steht am Freitag erneut vor Gericht, diesmal vor dem Landgericht etwa wegen versuchten Betruges. Erst vor wenigen Tagen hatte ihn die Polizei erneut aus dem Verkehr gezogen.

Patrick Guyton 25.09.2024 - 16:17 Uhr

Jens Lehmann war einmal ein Held. Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland, das Sommermärchen. 30. Juni, das unter dem Trainer Jürgen Klinsmann deutsche Team steht im Viertelfinale gegen Argentinien. Elfmeterschießen, Torwart Jens Lehmann zieht immer wieder den Zettel aus seinem Stutzen und studiert ihn. Der Torwarttrainer hatte aufgeschrieben, welcher argentinische Spieler auf welche Ecke schießt. Lehmann hält zwei Elfer, Deutschland ist weiter und scheitert erst im Halbfinale an Italien. Der Zettel ist im Haus der Geschichte in Bonn ausgestellt.