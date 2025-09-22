Der Unionsfraktionschef Jens Spahn zieht im ARD-Talk eine Parallele zwischen dem US-Vorgehen gegen Journalisten sowie Moderatoren und der deutschen Cancel-Culture.
22.09.2025 - 06:45 Uhr
Seit Jens Spahn, Chef der Unionsfraktion im Bundestag, im Sommer vergangenen Jahres zum Parteitag der Republikaner in die USA geflogen ist und seit seine „Bekanntschaft“ mit dem früheren US-Botschafter Grenell in Deutschland publik ist, wird ihm eine zumindest nicht-konfrontative Haltung zu US-Präsident Donald Trump unterstellt. Am Sonntag lieferte er im ARD von Caren Miosga weitere Belege für einen eher verständnisvollen Blick auf die USA, der gleichwohl von Sorgen getrübt ist.