Wettbewerb „Cheese-Rolling-Race“ Münchner gewinnt kurioses Käserennen in England

Ein paar Dutzend Menschen stürzen sich einen Hügel hinab, um einem Käselaib nachzujagen. Was man in England halt so macht an einem Feiertag. Ein Bayer gewinnt in diesem Jahr und erzählt voller Siegerstolz, wem er den Käse mitbringt.