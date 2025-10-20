Der Leiter der Handelskammer Gaza fordert, die Zukunft des Gebiets nicht länger über die Köpfe der Bewohner zu diskutieren. Statt Nothilfe müsse der wirtschaftliche Aufschwung kommen.

red/KNA 20.10.2025 - 16:34 Uhr

Der Wiederaufbau des Gazastreifens darf nicht ohne Beteiligung seiner Bewohner geplant und umgesetzt werden: Diese Forderung erhob der Leiter der Handelskammer von Gaza, Ayed Abu Ramadan, bei einer Online-Diskussion am Montag. Organisiert wurde die Veranstaltung mit dem Titel "Die Zukunft von innen heraus – Stimmen aus Gaza zu den Herausforderungen der Zukunft" von der Berliner Denkfabrik "Candid Foundation". Sie setzt sich für internationale und interkulturelle Beziehungen ein und gibt unter anderem die Zeitschrift "Zenith" heraus.