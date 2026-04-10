Israels Regierungschef Netanjahu schließt Spanien aus einer US-geführten Mission zur Überwachung der Gaza-Waffenruhe aus. Er wirft Madrid vor, sich gegen Israel gestellt zu haben.
Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat Spanien inmitten anhaltender diplomatischer Spannungen aus der US-geführten Mission ausgeschlossen, die die Waffenruhe nach dem Gaza-Krieg überwachen soll. Spanien habe sich "wiederholt" dafür entschieden, sich gegen Israel zu stellen, sagte Netanjahu am Freitag in einer Videobotschaft. "Ich habe heute verfügt, die Vertreter Spaniens aus dem Koordinierungszentrum in Kirjat Gat zu entfernen."