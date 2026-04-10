Israels Regierungschef Netanjahu schließt Spanien aus einer US-geführten Mission zur Überwachung der Gaza-Waffenruhe aus. Er wirft Madrid vor, sich gegen Israel gestellt zu haben.

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat Spanien inmitten anhaltender diplomatischer Spannungen aus der US-geführten Mission ausgeschlossen, die die Waffenruhe nach dem Gaza-Krieg überwachen soll. Spanien habe sich "wiederholt" dafür entschieden, sich gegen Israel zu stellen, sagte Netanjahu am Freitag in einer Videobotschaft. "Ich habe heute verfügt, die Vertreter Spaniens aus dem Koordinierungszentrum in Kirjat Gat zu entfernen."

In dem Ort im Süden Israels überwacht eine von den USA geleitete Mission die im Oktober in Kraft getretene Waffenruhe im Gaza-Krieg. Diplomaten und militärische Vertreter verschiedener Länder beraten dort über die Sicherheitssituation und die humanitäre Lage. Neben Vertretern aus Frankreich, Großbritannien und den Vereinigten Arabischen Emiraten waren auch Vertreter Spaniens vor Ort.

Sánchez zählte zu den härtesten Kritikern der israelischen Regierung

"Ich werde keinem Land erlauben, einen diplomatischen Krieg gegen uns zu führen, ohne dass es einen unmittelbaren Preis dafür zahlt", sagte Netanjahu mit Blick auf die Entscheidung, Spanien aus der US-geführten Organisation zu werfen. "Diejenigen, die den Staat Israel angreifen, anstatt sich terroristischen Regimen entgegenzustellen, werden keine Partner für uns bei der Gestaltung der Zukunft der Region sein."

Die Beziehungen zwischen Israel und Spanien sind seit längerem angespannt. Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez zählte seit dem Beginn des Gaza-Krieg zu den härtesten Kritikern der israelischen Regierung. Im Mai 2024 erkannte die spanische Regierung offiziell einen eigenständigen palästinensischen Staat an. Zuletzt stellte sich Sánchez gegen die Angriffe Israels und der USA, mit denen der Iran-Krieg begann.