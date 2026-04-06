Soll man sich lieber wegducken, wenn man nicht weiß, was zu tun ist? Das Junge Ensemble Stuttgart geht dieser Frage mit Humor nach.
06.04.2026 - 15:50 Uhr
Für Kinder sind das die Schilder, die neugierig machen: Vorsicht! Achtung! Betreten nur auf eigene Gefahr! Da können Eltern warnen, soviel sie mögen. Ob es Baustellen sind oder verlassene Grundstücke, je verbotener, desto größer die Lust, darauf herumzustromern. Deshalb haben die Kinder auch keine Sorge, in den Theatersaal des Jungen Ensembles Stuttgart zu gehen, obwohl Alarmstufe herrscht und es lästig piepst und trötet – und die Schauspieler aufgeregt durchs Haus wuseln.