Kirsten Boies Kinderbuch „Der Hoffnungsvogel“ ist ein Bestseller. In Stuttgart wird die Geschichte als musikalische Erzählung auf die Bühne. Die ist nichts für zarte Seelen.

Adrienne Braun 10.11.2024 - 14:50 Uhr

Es ist eine kühne Vorstellung, dass ein Land existieren könnte, in dem es nie Streit gibt und alle rund um die Uhr glücklich sind – oder besser: glücklich waren. Denn von heute auf morgen macht sich im „glücklichen Land“ plötzlich Unfrieden breit und befällt die Menschen tiefe Traurigkeit. Jede Hoffnung ist verloren. Wie kann man da wieder Zuversicht verbreiten? In „Der Hoffnungsvogel“, einem Kinderbuch von Kirsten Boie, wird der junge Prinz fortgeschickt, den Hoffnungsvogel zu suchen und zurückzubringen – allerdings ohne Schwert und Muskelkraft wie im traditionellen Märchen. Zur Unterstützung hat er ein mutiges Mädchen an der Seite – und zum Trost eine kleine Melodie im Gepäck.