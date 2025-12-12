Die Ex-Sprecherin der Grünen Jugend hat eine neue Einkommensquelle entdeckt: Bei Instagram macht sie auf bezahlte Influencerin, unter anderem für Bio-Tampons.
14.12.2025 - 09:06 Uhr
Frech wie Kevin Kühnert: Die ehemalige Co-Sprecherin der Grünen Jugend, Jette Nietzard geht einen ungewöhnlichen öffentlichwirksamen Schritt: Die 26-jährige Pateifreundin von Ricarda Lang nutzt ihre Social-Media-Reichweite, um als Influencerin Geld zu verdienen. In ihren Instagram-Stories bewirbt sie aktuell Periodenunterwäsche der Berliner Marke „The Female Company“.