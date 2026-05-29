Unter dem Motto „Wasserspiele – Action für Groß und Klein!“ können Kinder und Erwachsene am 30. und 31. Mai in Ludwigsburg aktiv werden – und sich erfrischen.

Ludwigsburg: Andreas Hennings (hen)

Im Rahmen des „Blütenzaubers“ gibt es im Blühenden Barock in Ludwigsburg an vier Veranstaltungstagen ein spritziges Mitmach-Erlebnis für die ganze Familie. Unter dem Motto „Wasserspiele – Action für Groß und Klein!“ können Kinder und Erwachsene an diesem Wochenende, 30. und 31. Mai, sowie am Wochenende 13. und 14. Juni je von 11 bis 16 Uhr auf der Wiese unter der Emichsburg selbst aktiv werden.

 

Dort dreht sich laut der Ankündigung alles um Wasser, Bewegung und Kreativität: Die Besucherinnen und Besucher bauen Wasserrohre zusammen, gestalten sprudelnde Wasserbahnen und experimentieren spielerisch mit dem Wasserfluss. Ergänzt wird das Angebot durch sprühende Wasserbögen, die an warmen Tagen für eine Abkühlung und Spaß sorgen.

Noch bis Sonntag, 14. Juni, steht das Blühende Barock im Zeichen des märchenhaften Blütenzaubers. Tausende Frühblüher, fantasievoll inszenierte Märchenfiguren und liebevoll gestaltete Blütenkunstwerke verwandeln die weitläufige Gartenanlage in ein farbenprächtiges Gesamtkunstwerk. Besucherinnen und Besucher erwartet eine Frühlingskulisse, die zum Spazieren, Staunen und Fotografieren einlädt.