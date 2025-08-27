Der Schwäbische Albverein und unsere Zeitung laden zu einer Veranstaltungsreihe im Kreis Ludwigsburg ein. Am 6. September geht es nach Hessigheim – es gibt noch freie Plätze.
27.08.2025 - 07:00 Uhr
Wandern mit dem Schwäbischen Albverein und Ihrer Zeitung: Im Rahmen einer exklusiven Veranstaltungsreihe in den Sommerferien findet am Samstag, 6. September, eine geführte Genussführung bei Hessigheim mit Blick auf die imposanten Felsengärten und mit Weinprobe und Vesper statt. Anmeldungen für die Tour sind bis 2. September möglich.