Das Queen-Musical rockt bald wieder in Stuttgart. Die Stage Entertainment hat am Donnerstag offiziell verkündet, was wir bereits vor Wochen berichtet haben: Im Oktober feiert die Jukebox-Show „We Will Rock You“ hier erneut Premiere.

Uwe Bogen 27.03.2025 - 11:18 Uhr

Während das Musical „Back To The Future“ (nach dem Kinohit der 1980er) seine Deutschland-Premiere in Hamburg erleben wird, schickt die Stage Entertainment erneut einen Klassiker nach Stuttgart: Die Queen-Show „We Will Rock You“, die von 2008 bis 2010 auf den Fildern gespielt wurde, löst im Oktober Disneys„Tarzan“ ab. Was unsere Leserinnen und Leser seit Wochen wissen, hat die Stage Entertainment am Donnerstag nun offiziell gemacht.