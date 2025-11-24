Er schuf Welthits wie „You Can Get It If You Really Want“ und brachte den Sound Jamaikas in die ganze Welt. Jetzt starb Jimmy Cliff an den Folgen einer Lungenentzündung.
24.11.2025 - 15:02 Uhr
Reggae-Ikone Jimmy Cliff ist tot. Der jamaikanische Künstler starb im Alter von 81 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung, wie seine Familie mitteilte. „Mit tiefer Trauer“ verbreitete Cliffs Frau Latifa die Nachricht auf der Plattform Instagram. „Jimmy, mein Liebling, mögest du in Frieden ruhen“, schrieb sie. Er sei ein „großartiger Künstler, Ehemann und Vater“ gewesen, sagte Latifa Cliff der Deutschen Presse-Agentur.