Ein Witz von Jimmy Kimmel über Melania Trump sorgt für Empörung. Die First Lady fordert Konsequenzen für den Moderator. Was ist passiert?
27.04.2026 - 20:00 Uhr
Melania Trump hat den Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel scharf kritisiert, nachdem dieser in seiner Show einen Witz über sie gemacht hatte. Der Vorfall ereignete sich wenige Tage vor einem Schusswaffenangriff beim White House Correspondents' Dinner, an dem sie und Präsident Donald Trump teilnahmen. Die First Lady fordert nun öffentlich Konsequenzen für Kimmel und wirft ihm vor, Hass und Spaltung zu fördern.