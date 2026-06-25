Das Herrenberger Talent Mark Bauer-Engels dominiert im Brazilian Jiu-Jitsu - und gewinnt in Tokio doppelt Gold. Dazu ist er zweifacher Europameister.
25.06.2026 - 16:16 Uhr
Wenn Mark Bauer-Engels auf die Matte tritt, ist er oft nervös. Kein Wunder. Er weiß nie, wer ihm gegenübersteht, wie groß der Gegner ist oder wie viel Erfahrung er mitbringt. Während andere Kinder sich auf dem Fußballplatz verabreden oder Sammelkarten tauschen, reist er regelmäßig durch Europa und Asien. Mit gerade einmal neun Jahren kann der Herrenberger auf Erfolge zurückblicken, von denen viele nur träumen.