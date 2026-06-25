Das Herrenberger Talent Mark Bauer-Engels dominiert im Brazilian Jiu-Jitsu - und gewinnt in Tokio doppelt Gold. Dazu ist er zweifacher Europameister.

Wenn Mark Bauer-Engels auf die Matte tritt, ist er oft nervös. Kein Wunder. Er weiß nie, wer ihm gegenübersteht, wie groß der Gegner ist oder wie viel Erfahrung er mitbringt. Während andere Kinder sich auf dem Fußballplatz verabreden oder Sammelkarten tauschen, reist er regelmäßig durch Europa und Asien. Mit gerade einmal neun Jahren kann der Herrenberger auf Erfolge zurückblicken, von denen viele nur träumen.

Und das in einer Sportart, die viele erst einmal googeln müssten: Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ). „Ich wusste zu Beginn auch nicht, was das bedeutet“, schmunzelt sein Vater Artur Bauer. Als Fußball irgendwann an Reiz verliert, suchen die beiden nach einer Alternative im Kampfsport. Die Auswahl in der Region Herrenberg ist überschaubar, doch im Stallion Gym in Herrenberg werden sie fündig. Schon bei den ersten internen Turnieren stellt sich heraus: „Mark hat Talent“, sagt Artur Bauer.

Mark Bauer-Engels trainiert sechsmal pro Woche

Entscheidend ist aber nicht nur das, sondern zudem Konstanz, Fleiß und vor allem Disziplin. Mark trainiert sechsmal pro Woche. Seit fünf Jahren steht er im BJJ auf der Matte, seit zwei Jahren zusätzlich im Ringen für den TSV Ehningen. Denn im BJJ konzentriert sich vieles auf den Bodenkampf.

Dort hinzukommen ist oft eine Frage der Kontrolle im Stand. „Deswegen hat er mit dem Ringen angefangen, um genau das zusätzlich zu trainieren“, erklärt Artur Bauer.

Schon das erste offizielle Turnier bringt den ersten Erfolg – unter schwierigen Bedingungen. In der Altersklasse von Mark Bauer-Engels treten Kinder von sieben bis zehn Jahren an, er selbst ist der Jüngste. „Dort waren Techniken erlaubt, die bei Kindern normalerweise verboten sind, weil sie gefährlich sein können“, sagt sein Vater. Dennoch erkämpft sich Mark einen starken dritten Platz.

Ab diesem Moment wird für ihn klar: Da geht noch mehr. 2023 reist er mit seiner Familie erstmals zu den Europameisterschaften nach Dublin – und setzt sich dort direkt durch. Er gewinnt die Goldmedaille in seiner Altersklasse. „In dem Moment fühlt es sich fast normal an“, gibt Mark zu. „Aber ich weiß, dass das die Belohnung für viel Training ist.“

Mark Bauer-Engels wird 2026 erneut den Europameister

In den beiden darauffolgenden Jahren bestätigt er seine internationale Klasse und holt zweimal Silber. Beide Male scheitert er an einem Gegner aus Brasilien. „Die sind im Jiu-Jitsu einfach sehr stark“, sagt der neunjährige Mark. Im Gegensatz zu anderen Sportarten dürfen nämlich Teilnehmer aus aller Welt an der Europameisterschaft teilnehmen.

In diesem Jahr folgte erneut der EM-Titel. Und zusätzlich eine besondere Reise. In den Pfingstferien ging es für die Familie nach Japan. Es ging dabei nicht nur um Eindrücke und das Bestaunen von Sehenswürdigkeiten - sondern gezielt um den sportlichen Vergleich mit internationalen Gegnern.

Mark Bauer-Engels gewinnt doppelt Gold in Tokio

In Tokio wartete allerdings eine neue Herausforderung: der Jetleg. „Es ist wichtig, schon eine Woche vorher anzureisen, um sich zu akklimatisieren“, sagt sein Vater. Auch sportlich brauchte Mark einen Moment. Doch dann fand er in seinen Rhythmus und realisierte: „Auf der Matte ist es dann doch wie zu Hause.“ Im Gi (mit Anzug) und NoGi gewann er Kampf um Kampf. Durch Aufgabe der Gegner oder nach Punkten. Am Ende reiste er mit zwei Goldmedaillen aus dem Land des Kampfsports zurück.

Hoher organisatorischer Aufwand

Mark Bauer-Engels gewinnt zweifach Gold in Japan. Foto: privat

Für die Familie ist dieser Erfolg ein toller Moment. „Wir sind natürlich sehr stolz“, sagt Artur Bauer. „Er hat den Willen zu gewinnen und zieht das durch.“ Gleichzeitig bedeutet der Sport für die Familie auch organisatorischen Aufwand. Reisen, Unterkünfte oder Trainingspläne: Vieles wird auf den Alltag abgestimmt. „Es ist schon viel Planung und auch finanziell eine Herausforderung ohne Sponsor“, sagt der Vater und fügt hinzu: „Wir versuchen als Familie das Beste für unser Kind zu machen. Das macht mir Spaß, weil ich Zeit mit meinem Sohn verbringe.“ Der Erfolg zeige seinem Sohn, dass man für diese Ergebnisse arbeiten muss - im Training wie im Leben.

Mark Bauer-Engels will zum größten Brazilian Jiu-Jitsu Turnier der Welt

Die kommenden Jahre hat Mark klare Ziele: Er will auf den Europameistertitel den Weltmeistertitel folgen lassen. Besonders reizvoll ist für ihn das „Brasileiro“. Dabei handelt es sich um das größte Kinder- und Jugend-BJJ Turnier der Welt. Rund 4.500 Kinder treten jährlich gegeneinander an. Besonders die Vielzahl an brasilianischer Konkurrenz motiviert ihn zusätzlich.

Beruflich denkt er bereits weiter - allerdings in eine ganz andere Richtung. „Ich habe kürzlich einen Film gesehen, seitdem will ich unbedingt Chirurg werden“, sagt Mark. Doch bis dahin will der Neunjährige vor allem eines: weiter trainieren und viele weitere Medaillen gewinnen.