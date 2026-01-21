 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Kultur

  4. Kernige Killerhatz mit sonnigem Finale

Jo Nesbø: Minnesota Kernige Killerhatz mit sonnigem Finale

Jo Nesbø: Minnesota: Kernige Killerhatz mit sonnigem Finale
1
Jo Nesbø zählt zu den erfolgreichsten Thrillerautoren weltweit. Foto: IMAGO/NTB

Jo Nesbøs neuer Thriller "Minnesota" spielt im polarisierten Amerika und folgt Ermittler Bob Oz auf der Jagd nach einem Serienkiller. Wie gelungen ist der Hardboiled-Krimi?

Nachrichtenzentrale : Lukas Jenkner (loj)

Gelegentlich beweisen Autoren mit ihren Geschichten ein fast intuitives Gespür für Aktualität – oder haben einfach (zweifelhaftes) Glück. Als Frank Schätzing 2004 „Der Schwarm“ veröffentlichte, war das Phänomen Tsunami für viele bestenfalls abstrakt, bis im Dezember desselben Jahres Hunderttausende einer solchen Horrorflutwelle zum Opfer fielen.

 

Im wesentlich kleineren Maßstab ist es nun dem norwegischen Thrillerautor Jo Nesbø so ergangen: Sein neuester Krimi spielt in Minneapolis und erschien in Deutschland nahezu zeitgleich, als eine Frau auf offener Straße im Auto sitzend von Einsatzkräften der US-Einwanderungsbehörde ICE erschossen wurde – Minneapolis wurde wie so viel anderes in den vergangenen Jahren zu einem weiteren Symbol für den Kulturkampf der polarisierten Gesellschaft der USA.

Auf der Jagd nach einem Serienkiller

Der Konflikt zwischen Trump-Ultras und Demokraten bildet im neuen Thriller „Minnesota“ von Jo Nesbø den Hintergrund, angesiedelt ist er im Minneapolis des Jahres 2016, als die erste Amtsperiode von Donald Trump anrollt. Im Kern geht es aber vor allem um Trauer und Rache. Der Ermittler Bob Oz, seit dem Unfalltod seiner dreijährigen Tochter traumatisiert und von seiner Ehefrau getrennt lebend, jagt einen Serienkiller, der offenkundig auf einem Rachefeldzug gegen Drogenbosse und Waffenhändler unterwegs ist. Als der Bürgermeister von Minneapolis ins Visier gerät, jagt ein Großaufgebot hinter dem Unbekannten her.

Unsere Empfehlung für Sie

Jo Nesbø: Macbeth: Menschliche Abgründe von ewiger Gültigkeit

Jo Nesbø: Macbeth Menschliche Abgründe von ewiger Gültigkeit

Noch auf der Suche nach einem passenden Buchgeschenk für Krimi- und Shakespeare-Liebhaber? Jo Nesbøs „Macbeth“ ist für den Gabentisch bestens geeignet.

Wie „Minnesato“ ausgeht, sei an dieser Stelle natürlich nicht verraten. Jo Nesbø hat sich mit seinen Thrillern über den brillanten, aber persönlich disparaten Osloer Detektiv Harry Hole ein Millionenpublikum erschrieben, und in seinem jüngsten Streich schwingt viel von Nesbøs Expertise mit: Auch Bob Oz hat mit Dämonen (unter anderem in Gestalt des Alkohols) zu kämpfen und steht sich meistens selbst im Weg. Die wesentlichen Geistesblitze, die den Mörder letztlich entlarven, kommen aber von ihm.

Nesbø-Twists bringen Tempo, doch das Ende gerät reichlich sonnig

Lange Zeit plätschert „Minnesota“ auf hohem Niveau routiniert vor sich hin. Ein paar Nesbø-mäßige Twists in der Handlung geben dem Thriller dann Tempo und machen ihn durchaus lesenswert. Das Ende allerdings ist dem Autor ein bisschen zu sonnig geraten und will nicht so recht zu den knapp 400 Seiten Hardbolied-Krimi zuvor passen. Denn auch wenn Nesbø, der dieser Tage in Stuttgart für seinen neuen Roman geworben hat, die Ambivalenz und Grenzen von Trauer und Rache auslotet, bleibt immer klar, auf welcher Seite „die Guten“ stehen – auf der der Verfechter von Vernunft, Anstand, Demokratie und Waffenkontrolle.

Jo Nesbø: Minnesota. Kriminalroman. Aus dem Norwegischen von Günther Frauenlob. Ullstein, Berlin 2026. Gebunden, mit Schutzumschlag, 24,99 Euro.

Weitere Themen

Jo Nesbø: Minnesota: Kernige Killerhatz mit sonnigem Finale

Jo Nesbø: Minnesota Kernige Killerhatz mit sonnigem Finale

Jo Nesbøs neuer Thriller "Minnesota" spielt im polarisierten Amerika und folgt Ermittler Bob Oz auf der Jagd nach einem Serienkiller. Wie gelungen ist der Hardboiled-Krimi?
Von Lukas Jenkner
Nachfolgerin von Jasmin Gassmann: Wer steckt hinter der neuen Kommissarin Toni Kidane bei „SOKO Stuttgart“?

Nachfolgerin von Jasmin Gassmann Wer steckt hinter der neuen Kommissarin Toni Kidane bei „SOKO Stuttgart“?

Im Interview spricht Schauspielerin Iman Tekle über ihre neue Rolle als Kriminalkommissarin bei „SOKO Stuttgart“, den ersten Drehtag und zurückhaltende Stuttgarter.
Von Katrin Maier-Sohn
Harter Sparkurs in Stuttgart: Kulturamtsleiter Gegenfurtner: „Wir können nicht weitermachen wie bisher“

Harter Sparkurs in Stuttgart Kulturamtsleiter Gegenfurtner: „Wir können nicht weitermachen wie bisher“

Stuttgarts Kultureinrichtungen ringen mit den Folgen des Sparkurses der Stadt. Erstmals nach den Beschlüssen äußert sich jetzt Kulturamtsleiter Marc Gegenfurtner.
Von Nikolai B. Forstbauer
Neu im Kino: „Hamnet“: Shakespeare ganz privat

Neu im Kino: „Hamnet“ Shakespeare ganz privat

Über Shakespeares Frau weiß man nur wenig, sie könnte aber großen Anteil an der Entstehung seines berühmten Theaterstücks gehabt haben, erzählt Chloé Zhao im Drama „Hamnet“.
Von Kathrin Horster
Ballett Stuttgart: „Italienischer Star im Ausland“: Zwei Preise für Vittoria Girelli

Ballett Stuttgart „Italienischer Star im Ausland“: Zwei Preise für Vittoria Girelli

Vittoria Girelli, Halbsolistin und Choreografin des Stuttgarter Balletts, darf sich vor ihrem Debüt im Opernhaus über zwei Auszeichnungen aus ihrer italienischen Heimat freuen.
Von Andrea Kachelrieß
Kulturinstitution wird 25: Das Literaturhaus Stuttgart feiert Geburtstag und bringt die Stadt zum Schweben

Kulturinstitution wird 25 Das Literaturhaus Stuttgart feiert Geburtstag und bringt die Stadt zum Schweben

Kontrastprogramm in schweren Zeiten: Das Literaturhaus feiert seinen 25. Geburtstag in diesem Jahr im Zeichen des Schwebens. Den Anfang macht der Literaturwissenschaftler Joseph Vogl.
Von Stefan Kister
Josef Bücheler ist tot: Kunst im Klang des Flüsterns der Bäume

Josef Bücheler ist tot Kunst im Klang des Flüsterns der Bäume

Seine Spannobjekte schienen sich aus den Bäumen erheben zu können. Ende Dezember gestorben, ist Josef Bücheler nun beigesetzt worden.
Von Nikolai B. Forstbauer
Pride 2026 in Stuttgart: Neue Schirmherrschaft für Stuttgarter CSD steht fest

Pride 2026 in Stuttgart Neue Schirmherrschaft für Stuttgarter CSD steht fest

Die Direktorin des Kunstmuseums Stuttgart, Ulrike Groos, übernimmt 2026 die Schirmherrschaft für die Stuttgart Pride. Ein Zeichen der Solidarität zwischen Kultur und queerer Community.
Von Katrin Maier-Sohn
Galerie Thomas Fuchs: Rocken die Stuttgarter Yongchul Kim und Mona Ardeleanu die Kunstmesse Singapur?

Galerie Thomas Fuchs Rocken die Stuttgarter Yongchul Kim und Mona Ardeleanu die Kunstmesse Singapur?

Der Kunststandort Stuttgart zeigt Flagge in Singapur. Erstmals ist die Galerie Thomas Fuchs bei der Kunstmesse Art SG dabei – und vertraut einem Stuttgarter Doppel.
Von Nikolai B. Forstbauer
Rob Hirst ist tot: Midnight-Oil-Mitgründer mit 70 Jahren gestorben

Rob Hirst ist tot Midnight-Oil-Mitgründer mit 70 Jahren gestorben

Seine Beats machten Midnight Oil weltberühmt – nun ist Drummer und Mitgründer Rob Hirst gestorben. Die australische Band würdigt ihn als unersetzlich.
Weitere Artikel zu Thriller
 
 