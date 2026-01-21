Jo Nesbø: Minnesota Kernige Killerhatz mit sonnigem Finale
Jo Nesbøs neuer Thriller "Minnesota" spielt im polarisierten Amerika und folgt Ermittler Bob Oz auf der Jagd nach einem Serienkiller. Wie gelungen ist der Hardboiled-Krimi?
Gelegentlich beweisen Autoren mit ihren Geschichten ein fast intuitives Gespür für Aktualität – oder haben einfach (zweifelhaftes) Glück. Als Frank Schätzing 2004 „Der Schwarm“ veröffentlichte, war das Phänomen Tsunami für viele bestenfalls abstrakt, bis im Dezember desselben Jahres Hunderttausende einer solchen Horrorflutwelle zum Opfer fielen.