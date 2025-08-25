 
Job-Hopping „Der Job fürs Leben hat ausgedient“

Job-Hopping: „Der Job fürs Leben hat ausgedient“
1
Von einem Job zum nächsten „hüpfen“ – das wir dauch Job-Hopping genannt. Foto: KI/Midjourney/Ruckaberle

Das sogenannte Job-Hopping wird zunehmend akzeptiert. Aber wann wird der häufige Wechsel zum Problem? Ein Bosch-Personalchef und ein Experte von Stepstone geben Tipps.

Baden-Württemberg: Lea Krug (lkr)

Job-Hopping – also der häufige Wechsel des Arbeitsplatzes polarisiert. Für manche steht es für Unbeständigkeit, für andere für Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Unternehmer Reinhold Würth zählt eindeutig zu den Kritikern: „Job-Hopper passen nicht zu uns“, sagte er kürzlich in der „Zeit“ und warnte vor zu vielen Stationen im Lebenslauf. Deutlich offener äußern sich hingegen ein Personalchef von Bosch und ein Karriereexperte von Stepstone. Sie sehen häufige Wechsel nicht als Makel, sondern als Chance – vorausgesetzt, sie folgen einer klaren Entwicklung.

 

Jan Helwerth, Personalchef für Recruiting bei Bosch, sieht das Thema differenziert: „Ich habe größten Respekt vor Reinhold Würth und seiner Lebensleistung. Die heutige Arbeitswelt ist allerdings aus meiner Sicht so komplex, dass uns pauschale Antworten in der Praxis nicht wirklich weiterhelfen“, sagt er. Klare Checkboxen, nach denen Personalentscheidungen getroffen werden, gebe es nicht. Für Helwerth lohnt sich ein genauer Blick auf die Gründe für Jobwechsel. „Man muss unterscheiden, ob es sich um interne oder externe Wechsel handelt“, erklärt er. In seiner Branche sei es völlig normal, innerhalb eines Unternehmens das Projekt zu wechseln. „Wenn Menschen jedoch ohne ersichtlichen Grund mehrfach kurz hintereinander den Arbeitgeber wechseln, frage ich durchaus auch mal kritisch nach.“

Hohe Betriebszugehörigkeit bei Bosch

Bei Bosch sei die Betriebszugehörigkeit traditionell sehr hoch – 30 oder sogar 40 Jahre im Unternehmen seien keine Seltenheit. „Aber diese Tendenz ist rückläufig“, räumt Helwerth ein.

Pauschalisierungen hält er in Hinblick auf das Thema für gefährlich. Hinter einem Wechsel könne auch ein privater Umzug oder ein Karrieresprung stecken. Einen groben Richtwert gibt er dennoch: „Mindestens drei Jahre in einem Unternehmen zu bleiben, finde ich durchaus sinnvoll.“, sagt er. Wobei es Ausnahmen natürlich immer gebe: „Wichtig ist, aus dem Lebenslauf herauslesen zu können, welche Strategie und Entwicklung dahintersteht. Bleiben dabei zu viele Fragezeichen, sehen wir als Personaler einen Klärungsbedarf.“

Jan Helwerth von Bosch. Foto: Privat

Gleichzeitig verändert der Fachkräftemangel den Arbeitsmarkt. „Es gibt einen War of Talents – einen regelrechten Krieg um die besten Talente“, sagt er. Arbeitgeber hätten heute nicht mehr die Auswahl wie früher, Arbeitnehmer könnten davon profitieren. Häufige Jobwechsel könnten sich deshalb in den kommenden Jahren normalisieren.

Noch etwas deutlicher wird Arbeitsmarkt-Experte Tobias Zimmermann von der Online-Jobbörse Stepstone: „Die Tendenz geht klar dahin, dass wir schneller den Job wechseln.“ Volkswirtschaftlich seien wir sogar darauf angewiesen, dass Menschen häufiger den Job wechseln, so Zimmermann. Und er geht noch weiter: „Wir brauchen einen Mindset-Wechsel. Der Job fürs Leben hat ausgedient, wir werden in Zukunft viele verschiedene Karrieren haben“. Strategisch genutzte Jobwechsel könnten Spezialisierung, Aufstieg und neue Perspektiven bringen. Wer Chancen ergreife, um etwas Neues zu lernen oder mehr zu verdienen, treffe sinnvolle Entscheidungen.

Ungewöhnliche Wechsel sind möglich

Die Zeiten, in denen ganze Biografien an einem Unternehmen hingen, sind vorbei. Flexibilität werde normaler – und bringe oft spannende Wege mit sich. Zimmermann kennt Beispiele wie einen Koch, der zum Versicherungsmakler wurde und später Führungskraft in einem Digitalunternehmen – in nur wenigen Jahren. Oder eine Kellnerin, die in den Vertrieb wechselte.

Tobias Zimmermann von Stepstone. Foto: Stepstone

Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten herrscht in vielen Branchen Fachkräftemangel. Die durchschnittliche Vakanz für offene Stellen lag in den vergangen Monaten bereits bei rund 180 Tagen. „Wir stehen vor einer historisch einmaligen Situation: Wirtschaftskrise und Fachkräftemangel gleichzeitig“, sagt Zimmermann. Der demografische Wandel verschärft die Lage. Schon 2026 könnte der Kipppunkt erreicht sein, ab dem mehr Menschen in Rente gehen als nachkommen. Auch er betont: Für qualifizierte Bewerber bedeutet das: Die Auswahlmöglichkeiten steigen.

Sein Fazit: „Häufige Jobwechsel sind kein Makel, wenn sie einer klaren Entwicklung folgen – sie sind ein Werkzeug, um beruflich und persönlich zu wachsen.“

