Job-Hopping „Der Job fürs Leben hat ausgedient“
Das sogenannte Job-Hopping wird zunehmend akzeptiert. Aber wann wird der häufige Wechsel zum Problem? Ein Bosch-Personalchef und ein Experte von Stepstone geben Tipps.
Job-Hopping – also der häufige Wechsel des Arbeitsplatzes polarisiert. Für manche steht es für Unbeständigkeit, für andere für Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Unternehmer Reinhold Würth zählt eindeutig zu den Kritikern: „Job-Hopper passen nicht zu uns“, sagte er kürzlich in der „Zeit“ und warnte vor zu vielen Stationen im Lebenslauf. Deutlich offener äußern sich hingegen ein Personalchef von Bosch und ein Karriereexperte von Stepstone. Sie sehen häufige Wechsel nicht als Makel, sondern als Chance – vorausgesetzt, sie folgen einer klaren Entwicklung.