Am 26. November findet in der Filharmonie in Bernhausen die Jobfinder-Messe statt. Menschen ohne Job und Unternehmen, die Leute suchen, werden in einem Raum zusammengeführt.

Manche Person ist auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung, und manches Unternehmen sucht nach Leuten. Sie ohne viel Aufhebens zusammenzuführen, das ist das Konzept der Jobfinder-Messen. Am Mittwoch, 26. November, findet die nächste Ausgabe von 10 bis 14 Uhr in der Filharmonie in Bernhausen statt. Ausgerichtet wird sie von der Agentur für Arbeit Göppingen, die für die Kreise Esslingen und Göppingen zuständig ist, vom Jobcenter Landkreis Esslingen, von der Stadt Filderstadt und dem Kreis-Bündnis Fachkräftesicherung.

Die Jobfinder-Messe gehört zu einer Veranstaltungsserie, die im vergangenen Herbst in Kirchheim begonnen hat. Seinerzeit hatten durch die Insolvenz der Firma Recaro viele Menschen ihre Arbeitsstellen verloren, und die Agentur für Arbeit in Göppingen und die Stadt Kirchheim hatten sich spontan zusammengetan und die Messe auf die Beine gestellt. 23 Firmen sowie mehr als 600 Besucherinnen und Besucher hatten damals teilgenommen. Im April ging es dann nach Nürtingen. Auch dort gab es einen konkreten Anlass: der Jobabbau beim Maschinenbauer Gebrüder Heller. Mehr als 850 Gäste spazierten an den Ständen von mehr als 40 Arbeitgebern vorbei.

40 Unternehmen haben sich angemeldet

Für Filderstadt haben sich ebenfalls um die 40 Unternehmen angemeldet. „Mit den Entlassungen in Kirchheim und Nürtingen haben wir die Jobfinder-Messen ins Leben gerufen und führen dieses Format nun auch an anderen Standorten weiter“, erklärt Kerstin Fickus, die Sprecherin der Agentur für Arbeit Göppingen. Auch jetzt im Raum Filderstadt gebe es Firmen, die aktuell Personal entließen oder sich in der Insolvenz befänden. „Sie beziehungsweise ihre zu entlassenden Beschäftigten haben wir auf die Jobfinder-Messe hingewiesen, um ihnen die Perspektive für einen neuen Arbeitsplatz aufzuzeigen.“ Konkrete Namen von Unternehmen nennt sie indes nicht.

Laut Kerstin Fickus kommt das Format sowohl bei Firmen als auch bei Menschen auf Jobsuche gut an. „Wir sehen ein großes Interesse der Unternehmen, an der Messe teilzunehmen und so ihr benötigtes Personal zu gewinnen. Bei den Messen, die bisher in Kirchheim, Nürtingen und Ostfildern stattgefunden haben, kam es auch zu konkreten Einstellungen bei Unternehmen“, sagt sie. Bei den bisherigen Veranstaltungen seien bis zu 900 Gäste gewesen. „Die Messe und das große Interesse zeigen: Obwohl insbesondere die Industrie gerade unter Druck steht und Mitarbeiter entlässt, gibt es auch in der Region Beschäftigungsmöglichkeiten und Chancen.“

Zur Messe kommen darf jede und jeder. Das Format ist offen. „Wir empfehlen Interessierten, ihren Lebenslauf mitzubringen“, sagt Kerstin Fickus. Die Messen finden etwa einmal im Quartal statt. Der nächste Termin im Kreis Esslingen wird am 16. April in Esslingen selbst sein. In Planung seien weitere Veranstaltungen, die aber noch nicht terminiert seien, erklärt Kerstin Fickus.

Wer nicht warten will: Bevor die Serie überhaupt nach Filderstadt kommt, wird sie am 5. November noch in der Stadthalle Göppingen stoppen.