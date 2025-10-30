Am 26. November findet in der Filharmonie in Bernhausen die Jobfinder-Messe statt. Menschen ohne Job und Unternehmen, die Leute suchen, werden in einem Raum zusammengeführt.
30.10.2025 - 08:30 Uhr
Manche Person ist auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung, und manches Unternehmen sucht nach Leuten. Sie ohne viel Aufhebens zusammenzuführen, das ist das Konzept der Jobfinder-Messen. Am Mittwoch, 26. November, findet die nächste Ausgabe von 10 bis 14 Uhr in der Filharmonie in Bernhausen statt. Ausgerichtet wird sie von der Agentur für Arbeit Göppingen, die für die Kreise Esslingen und Göppingen zuständig ist, vom Jobcenter Landkreis Esslingen, von der Stadt Filderstadt und dem Kreis-Bündnis Fachkräftesicherung.