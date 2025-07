Der Maschinenbauer Dürr ist im Umbruch. Sparten werden verkauft, die Verwaltung neu aufgestellt. Nun ist klar, wo überall Personal wegfallen soll.

red/dpa/lsw 24.07.2025 - 09:52 Uhr

Beim geplanten Abbau von 500 Stellen beim Maschinenbauer und Autozulieferer Dürr in der Verwaltung sollen über die Hälfte der Arbeitsplätze in Deutschland wegfallen. Das sagte Vorstandschef Jochen Weyrauch der Deutschen Presse-Agentur. Es betreffe nicht nur den Stammsitz in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg), sondern gleichfalls die meisten anderen Standorte. „Wir wollen uns insgesamt verschlanken.“ In Deutschland sind bei dem börsennotierten Unternehmen insgesamt rund 9.000 Personen beschäftigt, am Stammsitz sind es rund 2.300 Menschen.