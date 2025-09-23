Deutschlands Wirtschaft wächst so stark wie seit über einem Jahr nicht mehr und trotzdem streichen Unternehmen weiter Stellen. Warum der Aufschwung auf wackeligen Beinen steht.
23.09.2025 - 13:44 Uhr
Die deutsche Wirtschaft legte im September 2025 deutlich zu. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) der Hamburg Commercial Bank stieg auf 52,4 Punkte und markierte damit ein 16-Monatshoch. Vor allem der Dienstleistungssektor zog die Konjunktur nach oben: Mit 52,5 Punkten erreichte er den besten Wert seit acht Monaten. Auch die Industrieproduktion wuchs weiter, wenn auch langsamer als im August.