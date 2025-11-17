Jobcenter-Beschäftigte „Rolle rückwärts in Richtung Hartz IV“
Der Bundesvorsitzende der Jobcenter-Personalräte, Moritz Duncker, sieht in der neuen Grundsicherung eine klare Verschärfung des Bürgergelds – hegt aber Zweifel an der Realisierung.
Der Bundesvorsitzende der Jobcenter-Personalräte, Moritz Duncker, sieht in der neuen Grundsicherung eine klare Verschärfung des Bürgergelds – hegt aber Zweifel an der Realisierung.
Der Gesetzentwurf der neuen Grundsicherung steht. Mit der Reform des Bürgergelds droht den Leistungsempfängern mehr Druck im Jobcenter, etwa bei Terminversäumnissen. Die Jobcenter-Vermittler haben eine eigene Sicht auf die Praxis.