Die Situation am Arbeitsmarkt im Kreis Esslingen bleibt angespannt. Zu dieser Einschätzung kommt die zuständige Agentur für Arbeit Göppingen – und das, obwohl die Statistik für Mai einen leichten Rückgang im Vergleich zum Vormonat zeigt (minus 2,3 Prozent auf 14.666 Personen). Jedoch zeigt der Abgleich mit dem Vorjahr, dass weit mehr Menschen arbeitslos gemeldet sind, als noch im Mai 2025 (plus 3,9 Prozent). Besonders stark ist der Unterschied bei jüngeren und älteren Personen. Und Menschen in Berufsgruppen, die sich bislang sicher wähnten, müssen umdenken.