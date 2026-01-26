Michael Görg war Ingenieur in einem Großkonzern. Heute begleitet er als Betriebsseelsorger Menschen in schweren Zeiten. Deutlich mehr Beschäftigte nehmen sein kostenloses Angebot wahr.
Wenn Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren, trifft sie das selten nur wirtschaftlich. Für viele ist es ein Einschnitt in ihr Selbstverständnis, in ihre Biografie, oft auch in ihr Vertrauen in die eigene Zukunft. Michael Görg, katholischer Betriebsseelsorger in Stuttgart, erlebt das derzeit so geballt wie selten zuvor. „Viele Beschäftigte sind gerade in einer Phase der Verzweiflung“, sagt er. „Denn der Verlust eines Arbeitsplatzes ist vergleichbar mit einem Trauerprozess.“