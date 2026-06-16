Jörg Dahlmann wollte mit Béla Réthy die Fußball-WM von der Türkei aus moderieren. Doch nun zwingt ein Tumor den Wiesbadener zu einer OP. Dahlmann geht damit an die Öffentlichkeit.
16.06.2026 - 15:47 Uhr
Jörg Dahlmann (67), Sportkommentator und einst Dschungelcamp-Bewohner, hat seine vierte Krebsdiagnose bekommen. Bei ihm sei ein Tumor in der Leber festgestellt worden, sagte er rtl.de. Der Deutschen Presse-Agentur teilte der in Wiesbaden lebende Journalist anschließend mit: „Das war an der Uniklinik Bonn“.