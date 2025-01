Jörg Krauss will als neuer Staatsminister in der Regierungszentrale das Prinzip der Eigenverantwortung in der Verwaltung stärken.

Reiner Ruf 21.01.2025 - 16:27 Uhr

Der Ministerrat hat keine Einwände erhoben, Jörg Krauss kann – wie berichtet – Anfang Februar das Amt des Chefs der Staatskanzlei (CDS) antreten. Der dann 67-Jährige springt für den bisherigen Amtschef Florian Stegmann ein. Dieser wird wegen einer Erkrankung in der Familie von Ministerpräsident Winfried Kretschmann in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Kretschmann sagte, Krauss genieße sein volles Vertrauen. „Ich sehe das Staatsministerium bei ihm in besten Händen.“