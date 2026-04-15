Jörg Reichert in Waiblingen Ist die Energiewende möglich? Ein Abend mit dem Netze-BW-Chef
Der Netze-BW-Chef Jörg Reichert spricht in Waiblingen über die Herausforderungen der Energiewende. Welche Hürden gibt es – und können sie gemeistert werden?
Der Netze-BW-Chef Jörg Reichert spricht in Waiblingen über die Herausforderungen der Energiewende. Welche Hürden gibt es – und können sie gemeistert werden?
Über den Begriff Energiewende wird in Deutschland viel diskutiert – doch ist es überhaupt möglich, ein Industrieland mit klimaneutraler Energie zu versorgen? Und falls ja, wie funktioniert das und was kostet es?