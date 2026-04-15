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  6. Ist die Energiewende möglich? Ein Abend mit dem Netze-BW-Chef

Jörg Reichert in Waiblingen Ist die Energiewende möglich? Ein Abend mit dem Netze-BW-Chef

Jörg Reichert in Waiblingen: Ist die Energiewende möglich? Ein Abend mit dem Netze-BW-Chef
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Der Netze-BW-Chef Jörg Reichert kommt zu einem Vortrag nach Waiblingen (Archivbild). Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Der Netze-BW-Chef Jörg Reichert spricht in Waiblingen über die Herausforderungen der Energiewende. Welche Hürden gibt es – und können sie gemeistert werden?

Über den Begriff Energiewende wird in Deutschland viel diskutiert – doch ist es überhaupt möglich, ein Industrieland mit klimaneutraler Energie zu versorgen? Und falls ja, wie funktioniert das und was kostet es?

 

Um Antworten auf solche Fragen zu bekommen, hat der BUND Rems-Murr zusammen mit dem Verein Waiblingen klimaneutral einen Wirtschaftsverantwortlichen eingeladen, der sich in der Energiewirtschaft bestens auskennt. Am Mittwoch, 22. April, ist Jörg Reichert, der Geschäftsführer der Netze BW GmbH, in Waiblingen zu Gast.

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Seit Dezember 2024 ist Reichert in dieser Position, zuvor war der Manager im EnBW-Konzern für die Bereiche Risikomanagement, Energiewirtschaft und Konzerncontrolling zuständig. Einige Jahre leitete er die Geschäfte der naturenergie holding AG und der naturenergie hochrhein AG.

Die Energiewende ist sein Thema: Jörg Reichert leitet den Verteilnetzbetreiber Netze BW (Archivbild). Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Am 22. April spricht Reichert von 19 Uhr an im Studio des Bürgerzentrums Waiblingen, An der Talaue 4, über das Thema Energiewende und erklärt, wo es voran geht, wo die Entwicklung stockt und welche Hürden es gibt. Auch die Frage, was man besser machen kann, spielt eine Rolle. Zudem wird der Experte aufzeigen, welche Rahmenbedingungen die Politik setzen muss und wie sich die Bürgerinnen und Bürger bei der Energiewende einbringen können.

Angesichts der aktuellen Entwicklungen und der sprunghaft gestiegenen Energiekosten infolge des Konflikts zwischen den USA und dem Iran ist das Thema Energiewende derzeit wieder hochaktuell. Die Teilnahme am Vortrag ist kostenlos. Um Spenden wird gebeten.

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