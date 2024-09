Jedes Jahr verletzen sich in Deutschland knapp neun Millionen Menschen bei einem Unfall – nahezu 70 Prozent verunglücken dabei beim Freizeitsport. Bei welcher Sportart die meisten Verletzungen drohen und was dann zu tun ist, klärt diese Übersicht.

Regine Warth 04.09.2024 - 13:47 Uhr

Die Baden-Württemberger sind in Bewegung. Zumindest ein- bis dreimal in der Woche trainiert ein Drittel der hierzulande lebenden Erwachsenen seinen Körper mittels Sportarten wie Radfahren, Fußball oder Fitnesstraining. Das besagt eine aktuelle Stichproben-Umfrage der AOK Baden-Württemberg. Jeder zehnte Versicherte (9,9 Prozent) bringt seinen Kreislauf wenigstens mehrmals im Monat in Schwung. Die körperliche Fitness hat einen messbaren Effekt: So verkündet die größte Krankenkasse im Land zugleich, dass die Zahl der behandlungsbedürftigen Verletzungen bei Hobbysportlern zurückgegangen ist: „In den Jahren 2018 bis 2022 ist die Krankheitsprävalenz um 1,58 Prozent jährlich gesunken“, heißt es im Bericht der AOK. Worauf Hobbysportler beim Training achten sollten und was zu tun ist, wenn es doch zu einer Sportverletzung kommt, zeigt diese Übersicht: