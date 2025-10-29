Bei einem vom Food-Magazin Feinschmecker veranstalteten Wettbewerb hat sich der Remstal-Markt Mack den Platz an der Sonne gesichert – weil er neben Service auch 380 Sorten bietet.

Die beste Auswahl an Lyoner, Presskopf und Wacholderschinken findet sich nicht in Hamburg, Frankfurt oder München, sondern im Remstal. Zu diesem Ergebnis kommt jedenfalls das bekannte Food-Magazin Feinschmecker – und hat den Remstal-Markt Mack in Weinstadt mit dem Titel „Deutschlands beste Wursttheke 2025“ ausgezeichnet. Sowohl bei der Sortenvielfalt als auch bei der Servicequalität schneidet der Einkaufsmarkt in der Strümpfelbacher Straße eine gute Scheibe besser ab als die vermeintlichen Feinkost-Tempel der Republik.

Der Remstal-Markt schneidet besser ab als viele Feinkost-Oasen Die von einer Fachjury getroffene Entscheidung hat Inhaber Rocco Capurso nicht nur große Aufmerksamkeit, sondern auch einen Händedruck von Johann Lafer beschert. Der Spitzenkoch ist das Aushängeschild des seit fast einem Vierteljahrhundert veranstalteten Wettbewerbs. „Die Auswahl und Servicequalität machen den Einkauf für die Kunden zu einem Erlebnis“, sagt der TV-Star über die Teilnehmer der vom Salami-Spezialisten Wiltmann gesponserten Finalrunde.

Im Juni und Juli hatten die Leser des Food-Magazins ihre persönlichen Lieblingstheken nominiert. Die zehn meistgenannten Märkte erhielten die Auszeichnung „Deutschlands beste Wursttheke 2025“. Aus diesen Finalisten kürt eine Expertenjury die Nummer 1. „Unsere Mitarbeiter an der Theke sind über die Auszeichnung begeistert und haben sich riesig gefreut“, sagt Marktinhaber Rocco Capurso über den Titel.

Bei der Übergabe auf Schloss Bensberg vor Ort: Rocco Capurso, Tina Mayer, Nico Mayer, Jens Schäfer, Charalambos Dratzidis, Christian Capurso, Luca Capurso. Foto: Veranstalter

Laut Feinschmecker-Chefredakteurin Gabriele Heins war die Entscheidung nicht einfach. „Das Qualitätsniveau an den Wursttheken sowie Service und Engagement der Mitarbeiter sind durchweg großartig“, sagt sie. In der Wursttheke des Remstal-Markts Mack in Weinstadt stehen auf zehn Metern Länge etwa 380 Wurstsorten regelmäßig zur Auswahl, darunter zahlreiche Bio-Produkte. Umfangreich ist das Angebot an Erzeugnissen aus eigener Herstellung sowie aus der Region.

Von der Jury besonders erwähnt wird, dass ein Premium-Sortiment die Vielfalt mit internationalen Spezialitäten ergänzt, unter anderem aus Italien und Frankreich. „Die 24 motivierten Mitarbeiter hinter der Theke erfüllen nahezu jeden Kundenwunsch“, heißt es in der Bewertung. Fachkundige Beratung gehöre ebenso zu ihrer Kompetenz wie das Zusammenstellen individueller Aufschnittplatten für private Feiern. Regelmäßige Verkostungen, Themenwochen und Kunden-Events rundeten das Einkaufserlebnis ab.