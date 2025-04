Die Gerüchteküche brodelt: Johann Wadephul könnte deutscher Außenminister werden, nachdem der Koalitionsvertrag nun steht.

Der CDU-Politiker ist als Nachfolger von Annalena Baerbock (Grüne) im Gespräch und würde gegebenenfalls eines der wichtigsten Ministerämter der neuen Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD übernehmen. Darüber berichtet unter anderem der NDR Schleswig-Holstein.

Wer ist Johann Wadephul?

Wadephul, geboren am 10. Februar 1963 in Husum, bringt lange politische Erfahrung mit. Seine Karriere begann in der Jungen Union, wo er von 1992 bis 1996 Landesvorsitzender in Schleswig-Holstein war. Danach bekleidete er verschiedene Positionen innerhalb der CDU, darunter Generalsekretär und Landesvorsitzender in Schleswig-Holstein. Seit 2009 ist er Mitglied des Deutschen Bundestags. Neben seiner politischen Tätigkeit arbeitete er als Rechtsanwalt, spezialisiert auf Medizin- und Sozialrecht.

Außenminister Johann Wadephul?

Wadephul ist kein Unbekannter in der Außenpolitik. Er leitete die deutsche Delegation in der Parlamentarischen Versammlung der NATO und war Vorsitzender der Deutsch-Südkaukasischen Parlamentariergruppe.

Diese Erfahrungen sollen ihn für das Amt des Außenministers qualifizieren. Bislang hat er stets die uneingeschränkte Unterstützung Deutschlands für die Ukraine bekräftigt und Forderungen nach Lockerung der Russland-Sanktionen abgelehnt.

Johann Wadephul im Porträt

Vor- und Nachname: Johann Walter David Rudolf Wadephul

Geburtstag: 10. Februar 1963

Geburtsort: Husum (Nordfriesland)

Wohnort: Molfsee (Kreis Rendsburg-Eckernförde)

Studium: Rechtswissenschaft an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Beruf: Rechtsanwalt und Bundestagsabgeordneter (MdB)

Familienstand: verheiratet, 3 Kinder

Bedeutung des Familiennamens Wadephul

Laut dem „Zentrum für Namensforschung Prof. Udolph“ ist der Nachname Wadephul sehr selten und ungewöhnlich. Er stammt von der Küste und steht möglicherweise für niederdeutsch „waden“ (waten) und pool - in etwa mit der Bedeutung „wate durch den Tümpel“.

Als der Name im Mittelalter entstand, handelte es sich offenbar um eine Person, die durch Pfützen tappte. Der Name kommt deutschlandweit circa 100 bis 200 mal in verschiedenen Schreibweisen vor:

Wadefuhl (3x)

Wadenpfuhl (15x)

Wadenphul (5x)

Wadenpohl (92x)

Wadepfuhl (9x)

Wadephul (38x)

Wadepohl (27x)

Wadepuhl (13x)

Johann Wadephul vs. Armin Laschet

Eine mögliche Nominierung Wadephuls käme für Beobachter nicht völlig überraschend. Seine Führungsrolle in der außenpolitischen Arbeitsgruppe bei den Koalitionsverhandlungen und seine langjährige Expertise in internationalen Beziehungen hatten ihn als Kandidaten positioniert, während sich gleichzeitig auch der 2021 gescheiterte CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet als Außenminister in Position bringen wollte. Allerdings stammt Laschet aus dem ohnehin schon gut vertretenen Nordrhein-Westfalen.

Auch über den früheren niedersächsischen Ministerpräsidenten David McAllister (CDU) gab es Spekulationen in Bezug auf das Auswärtige Amt. Er ist mit 54 etwas jünger als Wadephul (62), hat von seiner deutsch-britischen Herkunft einmal abgesehen aber weniger internationale Erfahrung als das andere Nordlicht aus Schleswig-Holstein.