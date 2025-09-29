Außenminister Wadepuhl sorgt sich im ARD-Talk wegen russischer Luftattacken, und ein Militärexperte beschreibt ein düsteres Szenario für die Bundeswehr in Litauen.
29.09.2025 - 06:28 Uhr
Für den US-Präsidenten Donald Trump hat der deutsche Außenminister Johann Wadepuhl am Sonntag im ARD-Talk von Caren Miosga tatsächlich ein Kompliment mitgebracht. „Ich muss Trump dafür loben und danken, dass er auf beide Seiten Druck ausübt, um im Gaza zu einer friedlichen Zwischenlösung zu kommen“, sagte Wadepuhl. Am Montag werden Trump und Israels Premier Benjamin Netanjahu den amerikanischen 21-Punkte-Plan für Gaza erörtern – mehr darüber später, denn Russland war das Top-Thema der Sendung.