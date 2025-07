Das Stuttgarter Ballett hat eine Vorstellung der John Cranko Schule kostenlos und live aus dem Opernhaus in den Oberen Schlossgarten übertragen.

Julia Schenkenhofer 27.07.2025 - 15:18 Uhr

Zwischenzeitlich sah es am Sonntag bei Ballett im Park mehr als düster aus: Wegen des Regens wurde die Übertragung der Matinee der John Cranko Schule unterbrochen. Kurz vor 13 Uhr konnte die Wiese am Eckensee dann aber wieder für das Publikum freigegeben werden. Zum Glück für die zahlreichen Besucherinnen und Besuchern, die es sich auf Picknickdecken oder Klappstühlen gemütlich gemacht hatten. Alle Altersklassen waren vertreten, um das Ereignis auf der Großleinwand verfolgen zu können. Vorne auf der Bühne wendete sich Sonja Santiago, ehemalige Erste Solistin des Stuttgarter Balletts, mit einigen einleitenden Worten an das Publikum, ehe es mit „Sinfonia in ‚D‘“ losgehen konnte.