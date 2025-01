Dieser Trump-Kumpel kam in Shorts zur Amtseinführung

Senator in Shorts bei Trumps Amtseinführung: John Fettermans unkonventioneller Auftritt sorgte für Aufsehen. Eine Missachtung für den neuen Präsidenten war das originelle Outfit indes nicht.

Michael Maier 21.01.2025 - 08:41 Uhr

Es sind verrückte Zeiten mit Donald Trump: Der eine zeigt eine Art Hitlergruß, der andere kommt in kurzer Hose. Bei eisigen Temperaturen um die -6 Grad Celsius erschien der demokratische Senator John Fetterman aus Pennsylvania in einem ungewöhnlichen Outfit zur Amtseinführung von Donald Trump.