Sein Leben beinhaltete große Musik-Erfolge und jahrelange Haft. Auf der beschaulichen Insel Martha’s Vineyard wurde er sesshaft. Nun ist John Forté überraschend jung gestorben.

Der US-Musiker und Produzent John Forté ist im Alter von 50 Jahren gestorben. Der vor allem durch seine Zusammenarbeit mit der Hip-Hop-Band Fugees bekannte Künstler sei am Montag tot in seinem Zuhause auf der Insel Martha’s Vineyard im US-Bundesstaat Massachusetts gefunden worden, berichteten US-Medien unter Berufung auf die Polizei des Ortes Chilmark. Nach Angaben der Lokalzeitung „MV Times“ entdeckte ein Nachbar den leblosen Forté. Ein Verdacht auf Fremdverschulden lag demnach nicht vor.

Forté wurde vor allem als Mitproduzent des gefeierten Fugees-Albums „The Score“ bekannt. In mehreren Solo-Stücken von Bandmitglied Wyclef Jean war er zudem als Sänger zu hören. Laut dem Branchenmagazin „Variety“ veröffentlichte er auch eigene Soloalben, zuletzt im Jahr 2021 „Vessels, Angels & Ancestors“.

CDs des Fugees-Albums „The Score“ Foto: IMAGO/Pond5 Images

George W. Bush verkürzte seine Haftstrafe

Das Leben des gebürtigen New Yorkers erreichte einen dramatischen Wendepunkt im Juli 2000, als er wegen des Besitzes und möglichen Handels von Kokain am Newark Flughafen festgenommen wurde. Später wurde er zu 14 Jahren Haft verurteilt und saß laut „MV Times“ in einem Gefängnis in Pennsylvania ein. Ende 2008 kam er auf freien Fuß, nachdem der damalige US-Präsident George W. Bush seine Haftstrafe verkürzt hatte.

Forté, ein laut der Lokalzeitung seit rund zehn Jahren fester Teil der vertrauten Community von Martha’s Vineyard, hinterlässt eine Frau und zwei Kinder.