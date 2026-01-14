Sein Leben beinhaltete große Musik-Erfolge und jahrelange Haft. Auf der beschaulichen Insel Martha’s Vineyard wurde er sesshaft. Nun ist John Forté überraschend jung gestorben.
14.01.2026 - 12:37 Uhr
Der US-Musiker und Produzent John Forté ist im Alter von 50 Jahren gestorben. Der vor allem durch seine Zusammenarbeit mit der Hip-Hop-Band Fugees bekannte Künstler sei am Montag tot in seinem Zuhause auf der Insel Martha’s Vineyard im US-Bundesstaat Massachusetts gefunden worden, berichteten US-Medien unter Berufung auf die Polizei des Ortes Chilmark. Nach Angaben der Lokalzeitung „MV Times“ entdeckte ein Nachbar den leblosen Forté. Ein Verdacht auf Fremdverschulden lag demnach nicht vor.