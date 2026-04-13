John Grishams neuer Thriller "Das Vermächtnis" entführt in die kleinstädtische US-Provinz. Ein Anwalt gerät in einen Mordfall, der seine moralischen Grenzen testet.
13.04.2026 - 14:22 Uhr
Simon Latch ist ein typischer Kleinstadt-Anwalt: In seiner Heimat Braxton im US-Staat Virginia schlägt er sich mit seiner Ein-Mann-Kanzlei mehr schlecht als recht durchs Juristendasein. Seine Ehe steht vor dem Aus, Simon trinkt und wettet zu viel, die Aussichten sind wenig rosig. Im Grunde ist der Anwalt ausgebrannt.