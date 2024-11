Der US-Amerikaner John Krasinski (45) ist für die US-Zeitschrift „People“ der „Sexiest Man Alive“ des Jahres 2024. TV-Moderator Stephen Colbert stellte den Schauspieler und Regisseur als Mann mit dem angeblich größten Sex-Appeal in seiner „Late Show“ vor. In einem witzigen Videoclip gab Krasinski dem Moderator Tipps, wie auch Colbert sexyer werden könnte.

Krasinki, der mit der britischen Schauspielerin Emily Blunt (41, „Oppenheimer“) verheiratet ist und zwei Töchter hat, spielte von 2005 bis 2013 in der Comedyserie „The Office“ den Büro-Angestellten Jim. Er führte unter anderem bei der Horror-Reihe „A Quiet Place“ Regie.

Mit „viel Freude“ habe er Blunt von seiner Krönung zum „Sexiest Man Alive“ erzählte, sagte Krasinski laut „People.com“. Seine Frau sei begeistert gewesen und habe vorgeschlagen, das ganze Haus mit dem „People“-Titelblatt neu zu tapezieren, witzelte er.

John Krasinski folgt auf Patrick Dempsey

Im vorigen Jahr war die Wahl auf den amerikanischen Schauspieler Patrick Dempsey (58, „Grey’s Anatomy“) gefallen. Der sagte damals, dass er diesen Titel im nächsten Jahr nicht an einen Nachfolger abtreten wolle: „Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum es da noch irgendjemanden nach mir geben muss“, flachste Dempsey.

Patrick Dempsey hatte die Auszeichnung vor John Krasinski gewonnen. Foto: Invision/AP/Vianney Le Caer

Die Zeitschrift „People“ vergibt den Titel jährlich seit 1985. Erster Preisträger war der Schauspieler Mel Gibson. Vor Dempsey wurden dessen Schauspielkollegen Chris Evans („Captain America: The First Avenger“), Paul Rudd („Ant-Man“), Michael B. Jordan („Black Panther“) und der Musiker John Legend („All of Me“) als „Sexiest Man Alive“ ausgezeichnet.

John Krasinski und seine Vorgänger – das sind die bisherigen Titelträger

1985: Mel Gibson

1986: Mark Harmon

1987: Harry Hamlin

1988: John F. Kennedy, Jr.

1989: Sean Connery

1990: Tom Cruise

1991: Patrick Swayze

1992: Nick Nolte

1993: Richard Gere (Zusammen mit Cindy Crawford als „Sexiest Couple“)

1994: Keanu Reeves

1995: Brad Pitt

1996: Denzel Washington

1997: George Clooney

1998: Harrison Ford

1999: Richard Gere

2000: Brad Pitt

2001: Pierce Brosnan

2002: Ben Affleck

2003: Johnny Depp

2004: Jude Law

2005: Matthew McConaughey

2006: George Clooney

2007: Matt Damon

2008: Hugh Jackman

2009: Johnny Depp

2010: Ryan Reynolds

2011: Bradley Cooper

2012: Channing Tatum

2013: Adam Levine

2014: Chris Hemsworth

2015: David Beckham

2016: Dwayne Johnson

2017: Blake Shelton

2018: Idris Elba

2019: John Legend

2020: Michael B. Jordan

2021: Paul Rudd

2022: Chris Evans

2023: Patrick Dempsey

Vier Männer haben den Titel also im Laufe der Jahre bereits zweimal erhalten: Brad Pitt, Johnny Depp, George Clooney und Richard Gere. Viele von ihnen reagierten mit Humor auf die Auszeichnung, die wohl selbst von den Verleihern nicht ganz ernst gemeint ist.