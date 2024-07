Seine Filme haben Kultstatus und gehören zu den wirtschaftlich erfolgreichsten. Nun ist Filmproduzent Jon Landau gestorben.

red/dpa 07.07.2024 - 09:18 Uhr

Hollywood-Produzent Jon Landau ist gestorben. Der US-Amerikaner hatte mit Regisseur James Cameron den Spielfilm „Titanic“ (1997) produziert und dafür einen Oscar bekommen. Später produzierte er unter anderem den Science-Fiction-Film „Avatar“ (2009) und dessen Fortsetzungen. Sowohl „Titanic“ als auch „Avatar“ und dessen Nachfolger „Avatar: The Way of Water“ waren kommerziell extrem erfolgreich.