Nach dem Aus in der Champions-League-Qualifikation trennt sich der türkische Club von seinem berühmten Trainer. Für den Portugiesen endet ein erfolgloses Gastspiel.

red/dpa 29.08.2025 - 10:46 Uhr

Nach dem Verpassen der Champions League hat sich der türkische Fußball-Traditionsclub Fenerbahçe Istanbul von Star-Trainer José Mourinho getrennt. Der Portugiese war seit Juni 2024 beim 19-maligen Meister angestellt, den erhofften Erfolg brachte er aber nicht. In der vergangenen Saison landete der Club in der Liga auf dem zweiten Platz mit deutlichem Rückstand auf Stadtrivale Galatasaray.