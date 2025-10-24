Josef-Wund-Stiftung Das gemeinnützige Erbe des Bäderkönigs
Josef Wund hat sich aus ärmlichen Verhältnissen hochgeschafft – bis zum Macher gigantischer Thermen. Ein rastloses Leben, dessen Ertrag jetzt der Allgemeinheit zugutekommt.
Josef Wund starb nicht im Bett. Es scheint, das Schicksal habe entschieden, ihn so aus dem Leben zu nehmen, wie er es führte: Immer in der Bewegung, immer im Vorwärtsgang. Am 14. Dezember 2017 stürzte er nahe Ravensburg mit einer Cessna ab. Die Familie hat dort einen Gedenkstein aufstellen lassen, der dieses Leben mit einem Seneca-Zitat charakterisiert: „Im Hafen ist ein Schiff sicher, aber dafür ist es nicht gebaut.“