Frisch gebackene Mutter, Erste Bürgermeisterin und OB-Kandidatin: Josefa von Hohenzollern erklärt, wie sie bei einer Wahlniederlage mit dem Thema Elternzeit umgehen würde.
17.09.2025 - 18:05 Uhr
Ist der Stressjob einer Oberbürgermeisterin mit den Aufgaben einer Mutter vereinbar? Diese Frage treibt viele Menschen um, die sich für die OB-Wahl in Leonberg interessieren. Josefa von Hohenzollern, die Erste Bürgermeisterin der Stadt, will ganz nach oben im Rathaus und tritt am 28. September für das kommunale Spitzenamt an.